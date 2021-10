THE LOFT di Brussels Airlines e Lexus riceve il riconoscimento “Europe’s Leading Airline Lounge 2021” per il terzo anno consecutivo

Per il terzo anno consecutivo, THE LOFT at Brussels Airport, creato e gestito da Brussels Airlines e Lexus, ha ricevuto il riconoscimento “Europe’s Leading Airline Lounge 2021” ai prestigiosi World Travel Awards. Il premio viene votato sia dagli ospiti della lounge che dai professionisti del settore dei viaggi.

“Airline lounge concept unico, incentrato sugli ospiti che sperimentano comfort, tecnologia e design con una miscela di “Belgitude” e ospitalità giapponese, THE LOFT ha vinto questo prestigioso riconoscimento ogni anno dalla sua apertura nel 2018. Dopo la pandemia, ha riaperto a giugno di quest’anno dopo una chiusura di otto mesi. Gli ospiti vengono accolti con i più alti standard di sicurezza sanitaria, tra cui una segnaletica COVID e tocchi su misura, come un’accoglienza personale e un seating process, tradizionali caldi asciugamani giapponesi “Oshibori” e giornali digitali. Il concetto del buffet è stato adattato per ridurre i rischi di infezione e in attesa del ritorno dell’appassionato matre chocolatier Neuhaus, i cioccolatini Neuhaus hanno continuato a essere offerti a tutti gli ospiti della lounge”, afferma Brussels Airlines.

Wencke Lemmes-Pireaux, Head of Customer Experience, Product & Marketing: “È straordinario come il nostro personale accogliente riesca a fornire ai nostri ospiti un’esperienza rilassante in THE LOFT e questo in circostanze difficili. Insieme ai nostri partner che sono guidati dalla massima qualità, la nostra missione è far sentire i nostri ospiti ben accuditi ogni giorno. Il fatto che, accanto ai professionisti dei viaggi e del turismo, questi stessi clienti abbiano scelto per la terza volta THE LOFT di Brussels Airlines e Lexus come “Europe’s Leading Airport Lounge 2021” è la ricompensa più grande che potessimo ottenere. Desidero ringraziare il team e tutti i partner coinvolti per il loro impegno verso l’eccellenza e per aver sempre messo l’ospitalità e i nostri clienti al primo posto”.

Pascal Ruch, Vice President Lexus Europe, ha dichiarato: “Vincere questo premio per la terza volta consecutiva con THE LOFT conclude un anno fantastico per Lexus, con punti salienti come i nuovi NX 450h Plug-in Hybrid e NX 350h Self-Charging Hybrid. Soprattutto riflette la nostra etica del servizio giapponese “Omotenashi” di livello mondiale in cui anticipiamo le esigenze dei clienti, offrendo loro sicurezza e tranquillità durante la pandemia”.

“THE LOFT all’aeroporto di Bruxelles si basa sui pluripremiati INTERSECT BY LEXUS brand spaces a Tokyo, Dubai e nell’elegante Meatpacking District di New York. Questo airline lounge concept for international travellers è stato ispirato dal lusso, dal design e dalla tradizionale ospitalità giapponese “Omotenashi” di Lexus. Segna un’ulteriore espansione di Lexus oltre il mondo automobilistico premium come global luxury lifestyle brand.

Su una superficie di oltre 2.000 m2, THE LOFT offre posti a sedere per un massimo di 500 ospiti. È suddiviso in aree con ambienti e caratteristiche distintive, tra cui un bar centrale, zone salotto e uno spazio break-out ideale per chi ha bisogno di lavorare in mobilità.

In linea con la proposta del marchio “Feel More”, gli ospiti della lounge hanno a disposizione una vasta gamma di servizi per rendere la loro visita rilassante e piacevole, insieme alle opportunità di immergersi nel mondo di Lexus.

THE LOFT è di nuovo pienamente operativo, con i Lexus Brand Ambassadors che danno un Omotenashi welcome agli ospiti ogni giorno dalle 05:00 alle 21:00″, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)