Austrian Airlines atterra a Cancún

Il 24 ottobre 2021 alle 10:40 ora locale, l’aereo OE-LPF di Austrian Airlines è decollato per il suo primo volo verso Cancún. I passeggeri e l’equipaggio del Boeing 777 al completo, con una capacità di 306 posti, sono stati salutati con ua cerimonia al gate dell’aeroporto di Vienna. Dodici ore dopo, OS095 è atterrato Cancún, dove è stato accolto con il water cannon.

Durante l’orario di volo invernale 2021/22, la popolare destinazione nel soleggiato Messico sarà servita da Austrian Airlines il giovedì e la domenica. I clienti Austrian Airlines possono scegliere tra le classi di prenotazione Economy, Premium Economy e Business Class quando viaggiano in Messico. I biglietti sono disponibili a partire da 538 euro.

A causa dell’elevata domanda durante il periodo natalizio, Austrian Airlines ha aumentato la sua offerta di voli per Cancún a dieci invece di sette viaggi di andata e ritorno tra il 19 dicembre e il 9 gennaio.

“Con il nostro programma di voli invernali, stiamo servendo interessanti destinazioni a lungo raggio per soddisfare il desiderio di viaggiare dei nostri passeggeri. Con il collegamento diretto a Cancún, stiamo ampliando la nostra offerta a lungo raggio nel segmento turistico”, afferma Michael Trestl, Chief Commercial Officer di Austrian Airlines.

Dallo scorso fine settimana, Mauritius e le Maldive fanno di nuovo parte del network di Austrian Airlines. La compagnia aerea parte per Malé e Mauritius tre volte a settimana durante la stagione invernale. A causa dell’elevato numero di prenotazioni, il vettore nazionale austriaco sta aumentando le sue capacità verso queste destinazioni durante il periodo natalizio. Tra il 17 dicembre e il 9 gennaio, Malé sarà servita con 15 voli invece di dieci e Mauritius con 13 voli invece di dieci viaggi di andata e ritorno.

I voli possono essere prenotati su austrian.com. Sul sito web di Austrian Airlines, i passeggeri possono trovare informazioni aggiornate sugli orari dei voli, i requisiti per la mascherina, i requisiti per l’ingresso e i regolamenti per la riprenotazione. Le informazioni vengono aggiornate su base continuativa.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)