Inaugurata la nuova rotta di Transavia tra Roma e Parigi-Orly

Il 22 ottobre Transavia ha inaugurato la sua rotta Roma – Parigi-Orly. Con questa nuova destinazione, la compagnia aerea low cost del gruppo Air France soddisfa le aspettative dei clienti italiani che desiderano scoprire la capitale francese questo inverno e la prossima estate. Il primo volo effettuato dalla compagnia ha permesso ai clienti italiani di volare lo scorso venerdì sera a Parigi-Orly.

“La compagnia aerea non vede l’ora di offrire nuovi collegamenti ai propri clienti. Questa nuova rotta offre ai viaggiatori l’opportunità di raggiungere in modo rapido ed economico la città dell’amore. Parigi è raggiungibile in 1 ora e 45 minuti da Roma”, afferma Transavia.

All’aeroporto Internazionale di Fiumicino Leonardo da Vinci, l’equipaggio ha potuto celebrare questo evento durante il tradizionale taglio del nastro.

Con questa nuova rotta, Transavia continua il suo sviluppo in Europa collegando le maggiori città del Continente.

“Siamo molto lieti di inaugurare oggi questa nuova rotta, che permette ai nostri clienti italiani di riscoprire Parigi. Questa rotta riflette il nostro desiderio di offrire più destinazioni citybreak ai nostri passeggeri. Abbiamo molte aspettative su questa rotta, motivo per cui questo servizio verrà esteso alla prossima estate”, ha dichiarato Nicolas Hénin, Chief Commercial Officer of Transavia France.

Transavia opererà fino a 4 voli settimanali (lunedì, venerdì, sabato e domenica) tra gli aeroporti di Roma e Parigi-Orly, a partire da 34€ (tasse incluse) solo andata.

Quest’inverno la città di Nantes sarà raggiungibile anche dalla capitale italiana. La compagnia aerea opererà fino a 2 voli settimanali (giovedì e domenica), a partire da 39€ (tasse incluse) solo andata.

Infine, i passeggeri in partenza da Roma possono raggiungere Rotterdam con Transavia. Sono previsti fino a 4 voli settimanali (lunedì, giovedì, venerdì e domenica) tra le due città, a partire da 34€ (tasse incluse) solo andata.

I biglietti sono acquistabili su www.transavia.com

Grazie all’Assicurazione di viaggio, la copertura Covid-19 è inclusa in tutti i pacchetti assicurativi offerti al momento della prenotazione dei biglietti su Transavia, così i passeggeri possono viaggiare in tutta tranquillità.

(Ufficio Stampa Transavia – Photo Credits: Transavia)