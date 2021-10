Pratt & Whitney sviluppa Gas Turbine Technologies più efficienti con il NASA HyTEC Project

Pratt & Whitney è stata selezionata dalla NASA per sviluppare advanced high pressure turbine technologies che ridurranno il consumo di carburante e le emissioni per i velivoli single-aisle di prossima generazione. L’Hybrid Thermally Efficient Core (HyTEC) project fa parte della NASA’s Sustainable Flight National Partnership, che ha lo scopo di consentire innovazioni rivoluzionarie e aiutare a raggiungere gli ambiziosi obiettivi dell’industria aeronautica di ridurre significativamente le emissioni di CO2 entro il 2050.

Pratt & Whitney sfrutterà il ceramic matrix composites (CMC) center of excellence in Carlsbad, California, di recente apertura e collaborerà al progetto con il Raytheon Technologies Research Center. Le tecnologie mirate da HyTEC includono materiali CMC di nuova generazione in grado di funzionare a temperature più elevate rispetto agli attuali CMC, environmental barrier coatings e avanzati cooling and aerodynamic approaches che consentiranno nuovi component designs e maggiore efficienza. Aumentando l’efficienza termica della high-pressure turbine, queste tecnologie contribuiranno a una maggiore fuel efficiency nei futuri gas turbine propulsion systems.

“Siamo lieti di lavorare con la NASA allo sviluppo della prossima generazione di tecnologie aeronautiche più efficienti dal punto di vista dei consumi e a basse emissioni”, ha affermato Geoff Hunt, senior vice president, Engineering and Technology, at Pratt & Whitney. “Materiali avanzati come CMC vanes consentiranno una maggiore efficienza termica e, combinati con l’odierna efficienza propulsiva della GTF engine architecture, contribuiranno a rendere i futuri aircraft propulsion systems ancora più sostenibili”.

La collaborazione tra Pratt & Whitney e la NASA ha già portato a numerosi progressi chiave nella sustainable propulsion technology negli ultimi decenni, tra cui low-pressure fan, low-emissions combustor and high-performance hot section. Queste collaborazioni hanno un ruolo vitale nello sviluppo e nella maturazione di tecnologie che alla fine contribuiranno a rendere l’aviazione più sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico.

