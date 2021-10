Volotea diventa sponsor Fidaf, Federazione Italiana di American Football

Volotea scende in campo e punta dritto alla meta: il vettore, infatti, ha riconfermato il suo impegno in Italia, diventando uno degli sponsor della FIDAF, la Federazione Italiana di American Football. La compagnia non è nuova a questo tipo di iniziative e, già in passato, si è distinta per l’attenzione e l’impegno nel promuovere e valorizzare iniziative sportive, artistiche e sociali nel Belpaese.

“Tenacia, unità, lavoro di squadra, dedizione, strategia e forza sono solo alcuni dei valori che Volotea condivide con FIDAF e il mondo del football americano. Siamo davvero felici di poter sostenere, con il nostro contributo, la crescita di questo sport in Italia. Ringraziamo Leoluca Orlando, Presidente FIDAF, per averci dato la possibilità di diventare partner della Federazione e non vediamo l’ora di scendere in campo e tifare per le squadre impegnate in questa entusiasmante disciplina sportiva. Siamo convinti che, quando si tratta di Football Americano, quello che c’è in gioco non sia solo una partita, ma una vera e propria esperienza di vita per i tanti giocatori, tifosi e appassionati”, ha commentato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea.

“Desidero ringraziare a nome di tutta la Federazione Volotea e il suo Presidente, Carlos Muñoz per questa importante collaborazione che valorizza non solo il football americano italiano ma tutto lo sport, con il suo bagaglio di valori oggi quanto mai condivisibili dal mondo dell’imprenditoria: resilienza, inclusione, fair play e lavoro di squadra sono alla base della nostra disciplina sportiva e sono certo che sapremo aggiungere valore ad un brand in forte ascesa in Italia come quello di Volotea. Siamo pronti a decollare insieme”, ha commentato Leoluca Orlando, Presidente FIDAF.

La sponsorship tra Volotea e FIDAF, cominciata nel 2021, prevede numerose iniziative e proseguirà fino alla primavera 2022.

