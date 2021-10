Embraer: la Urban Air Mobility simulation di Eve a Rio de Janeiro inizierà a novembre

Embraer’s Eve Air Mobility inizierà una simulazione Urban Air Mobility (UAM) l’8 novembre, collegando Barra da Tijuca al Tom Jobim International Airport – RIOgaleão. L’iniziativa, che utilizzerà un elicottero, sarà realizzata in collaborazione con partner strategici ed enti governativi.

La valutazione dell’intero ecosistema UAM e dei principali concetti relativi alle operazioni future durerà un mese, con sei voli giornalieri a un costo più accessibile rispetto a un servizio in elicottero convenzionale. La simulazione applica prezzi prossimi a quelli previsti in futuro per un electric vertical take-off and landing aircraft (eVTOL), noto anche sul mercato come Electric Vertical Aircraft (EVA).

I biglietti sono stati messi in vendita su Flapper, una piattaforma indipendente per i voli on demand. Il servizio è disponibile su www.flyflapper.com.br o nell’app Flapper. Il velivolo sarà operato sulla rotta da Helisul Aviação, uno dei maggiori operatori di elicotteri in America Latina. Universal Aviation, global airport services company, gestirà le operazioni di terra. Il concessionario, RIOgaleão, e il Mario Henrique Simonsen Business Center (CEMHS) completano la partnership come punti di origine e destinazione, legati all’esperienza.

“L’approccio allo sviluppo incentrato sull’uomo di Eve cerca la convalida pratica di concetti e presupposti che ci aiuteranno a comprendere e affrontare le sfide chiave associate alla fornitura del servizio. Rio de Janeiro è una delle città con il peggior traffico al mondo e la simulazione ci aiuterà a sondare le reali esigenze di utenti, partner e comunità che beneficeranno delle nostre soluzioni di mobilità”, afferma André Stein, CEO di Eve.

L’industria UAM intende democratizzare l’accesso al nuovo sistema di trasporto aereo utilizzando innovazioni dirompenti e prezzi più convenienti. Il velivolo di Eve, che dovrebbe raggiungere il mercato nel 2026, sarà completamente elettrico e progettato con un focus sugli utenti, per fornire un trasporto efficiente e confortevole con bassi livelli di rumore e zero emissioni di carbonio.

La simulazione fa parte di un concetto operativo (CONOPS), iniziato nell’agosto 2021 a Rio de Janeiro, con l’obiettivo di integrare la mobilità aerea urbana nello spazio aereo brasiliano. Più di 50 specialisti di 12 istituzioni stanno collaborando all’iniziativa innovativa, mappando i processi operativi e di servizio per identificare le esigenze degli utenti, della comunità e di altre parti interessate.

La simulazione, che sarà monitorata dalla National Civil Aviation Agency (ANAC) e dal Department of Airspace Control (DECEA), ha il supporto di Skyports, focalizzata sulla progettazione, costruzione e gestione dei vertiporti; di EDP, una delle più grandi aziende del settore energetico; di Beacon, la piattaforma EmbraerX, progettata per connettere le risorse del settore, la catena di fornitura dell’aftermarket e i professionisti dell’aviazione in modo più agile; di Atech, la società responsabile dello sviluppo, dell’implementazione e del supporto degli air traffic flow control and management systems (civil and military) del Gruppo Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)