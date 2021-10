Boeing prevede una domanda per 1.540 nuovi aerei in Russia, Ucraina e CIS fino al 2040

Boeing ha dichiarato oggi che le compagnie aeree di Russia, Ucraina e del Commonwealth of Independent States (CSI) richiederanno 1.540 nuovi aerei per un valore di 200 miliardi di dollari nei prossimi 20 anni, trainati principalmente dalla crescita nel single-aisle market. La regione avrà anche bisogno di servizi aeronautici aftermarket come passenger-to-freighter conversions, maintenance and repair, digital services, per un valore di 320 miliardi di dollari, secondo il Commercial Market Outlook (CMO) 2021, la previsione a lungo termine di Boeing sulla domanda di aerei commerciali e servizi.

I mercati globali e regionali dei viaggi aerei si stanno riprendendo ampiamente come previsto da Boeing lo scorso anno. A seguito di un forte rimbalzo economico e di un’ampia domanda repressa, la Russia ha guidato tutte le regioni nella ripresa del traffico aereo domestico, con una crescita che dovrebbe continuare, secondo Boeing.

“Boeing è pronta a supportare i vettori in Russia, Ucraina e CSI mentre trasformano i loro modelli di business e sfruttano le opportunità di ulteriore crescita”, ha affermato Randy Heisey, Boeing managing director of Commercial Marketing for Russia, Ukraine and CIS. “L’aviazione è di vitale importanza per consentire una solida crescita del turismo interno e un rimbalzo dei viaggi di piacere a lungo raggio, supportando anche il commercio e i collegamenti cargo in una vasta regione geografica”.

Il CMO 2021 per Russia, Ucraina e CSI include queste proiezioni fino al 2040:

– Si prevede che il traffico aereo cresca del 2,9% annuo, legato a una crescita economica del 2,1% annuo.

– Più della metà delle consegne nella regione sarà destinata alla crescita. Si prevede che la flotta complessiva ammonterà a più di 2.000 aerei, con la domanda di modelli più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante.

– Gli aerei a corridoio singolo rappresenteranno il 75% delle consegne, con una domanda per 1.150 aerei. La domanda sarà trainata dalla crescita nel segmento dei vettori low cost (LCC), comprese le opportunità per compagnie aeree low cost nuove e in espansione.

– Domanda per 160 nuovi aerei passeggeri e cargo widebody, per servire i regional leisure markets, nonché i mercati passeggeri e cargo a lungo raggio.

– La regione richiederà 83.000 nuovo personale dell’aviazione, tra cui 25.000 piloti, 25.000 tecnici e 33.000 assistenti di volo. Per le previsioni della domanda globale, visitare il Pilot and Technician Outlook website: https://www.boeing.com/commercial/market/pilot-technician-outlook/.

Per le previsioni globali e regionali di Boeing, inclusi dati e analisi, visitare il Commercial Market Outlook website: https://www.boeing.com/commercial/market/commercial-market-outlook/.

