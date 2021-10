Ryanair lancia l’handling elettrico in 11 principali aeroporti europei

Ryanair ha lanciato l’handling elettrico in undici importanti aeroporti europei – Alicante, Barcellona, Madrid, Malaga, Maiorca, Siviglia, Santiago, Valencia, Amsterdam Schipol, Göteborg-Landvetter e Oslo – consentendo spostamenti a emissioni zero. Questi ultimi sviluppi, leader nel settore, rappresentano un investimento significativo in operazioni sostenibili, rafforzano l’impegno di Ryanair nel ridurre il proprio impatto ambientale e contribuiscono ulteriormente ad aprire la strada al raggiungimento di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050.

Azul Handling, partner di Ryanair per l’handling in Spagna e Portogallo, sarà ora la prima società di handling a emissioni zero in Spagna, grazie a un investimento di 7,3 milioni di euro in e-Quipment, che consentirà alla compagnia aerea di offrire spostamenti a emissioni zero in queste otto principali località spagnole. Ciò porta a un risparmio di emissioni di 1.000 tonnellate di CO2 all’anno.

Oltre alla Spagna, l’handling di Ryanair diventerà completamente elettrico ad Amsterdam Schipol, Göteborg-Landvetter e all’aeroporto di Oslo, attraverso una partnership con Menzies Aviation. Questo è stato reso possibile grazie alla fornitura, da parte dell’aeroporto, di infrastrutture modificabili necessarie per le apparecchiature elettriche.

“Ryanair è consapevole che l’aviazione ha un ruolo di primo piano nell’affrontare il cambiamento climatico e sta ponendo maggiore enfasi sulla mitigazione dell’impatto della sua attività sull’ambiente. Il recente investimento di 22 miliardi di dollari della compagnia aerea in nuovi aeromobili contribuirà a ridurre il consumo di carburante del 16% per posto circa e le emissioni sonore del 40%, mentre questi aerei trasporteranno il 4% in più di passeggeri. Ryanair è focalizzata sulla collaborazione con leader del settore, come Azul e Menzies Aviation, che condividono i suoi obiettivi di sostenibilità e stanno supportando la compagnia per allinearsi con l’Accordo di Parigi”, afferma Ryanair.

Thomas Fowler, Director of Sustainability Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questa iniziativa ecologica leader del settore che rappresenta l’impegno di Ryanair a ridurre le proprie emissioni. Il lancio della movimentazione elettrica in 11 dei nostri aeroporti europei è un passo importante nel percorso di Ryanair verso l’azzeramento delle emissioni entro il 2050. Il processo comprende una serie di passaggi e apparecchiature elettriche, tra cui electric baggage tractor, electric baggage belt loader, passenger steps, electric ground power, electric push back tractor, che assistono l’aereo fino a che lascia la posizione di parcheggio, e questo processo viene ora effettuato senza emissioni in questi 11 scali.

In Ryanair ci siamo impegnati a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 e a ridurre le emissioni di CO2 per passeggero/km del 10% entro il 2030. Ecco perché abbiamo investito 22 miliardi di dollari in nuovi aeromobili che ci aiuteranno a ridurre il nostro consumo di carburante del 16% a posto circa. Ora possiamo offrire handling a zero emissioni in ciascuno di questi 11 scali mentre in precedenza, un processo standard poteva emettere fino a 52 kg di CO2. Le nostre partnership con leader del settore come Azul e Menzies Aviation sono vitali per raggiungere il nostro obiettivo carbon neutral entro il 2050”.

(Ufficio Stampa Ryanair)