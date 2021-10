Breeze Airways svela il primo degli 80 Airbus A220 ordinati

Breeze Airways (Breeze) ha presentato il primo degli 80 aerei A220-300 ordinati durante un evento in anteprima presso la Airbus A220 final assembly line in Mobile, Alabama. L’aereo dovrebbe essere consegnato a Breeze nelle prossime settimane.

La cabina degli A220-300 di Breeze è configurata in un comodo two-class 126 seat premium cabin layout, che comprende 36 posti business e 90 posti economy dotati di in-seat power and USB ports per tutti i passeggeri.

“Breeze offrirà un superior single-aisle comfort a bordo dei suoi nuovissimi A220, come sedili più ampi, finestrini più grandi e più spazio di stivaggio per passeggero.

L’efficienza superiore dell’A220 sosterrà gli obiettivi aziendali della nuova compagnia aerea di offrire un’esperienza di viaggio eccezionale ai suoi passeggeri, con tariffe basse e un’elevata flessibilità. Si prevede che Breeze fornirà un servizio non-stop tra rotte poco servite negli Stati Uniti a tariffe convenienti, offrendo voli punto a punto da aeroporti secondari più piccoli, aggirando gli hub per tempi di viaggio più brevi.

Breeze ha iniziato le operazioni nel maggio 2021. Questo primo A220 dovrebbe entrare in servizio nel secondo trimestre 2022”, afferma Airbus.

“L’A220 è l’unico velivolo costruito appositamente per il 100-150 seat market e riunisce aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e motori Geared Turbofan Pratt & Whitney di ultima generazione. Con un range fino a 3.450 nm (6.390 km), l’A220 offre alle compagnie aeree una maggiore flessibilità operativa. L’A220 offre fino al 25% in meno di consumo di carburante ed emissioni di CO2 per posto rispetto ai velivoli della generazione precedente e il 50% in meno di emissioni di NOx rispetto agli standard del settore. Inoltre, l’impronta acustica dell’aeromobile è ridotta del 50% rispetto agli aeromobili della generazione precedente, rendendo l’A220 un buon vicino negli aeroporti.

Alla fine di settembre 2021, oltre 170 A220 sono stati consegnati a 12 operatori in tutto il mondo”, conclude Airbus.

Alla cerimonia, Pratt & Whitney ha annunciato che Breeze ha finalizzato accordi per motori GTF per equipaggiare un totale di 80 velivoli A220-300, inclusi i 60 originali della compagnia aerea ordinati nel 2018, così come il recente ordine della compagnia aerea per altri 20. Pratt & Whitney fornirà inoltre a Breeze engine maintenance, repair and overhaul (MRO) services attraverso un EngineWise® Comprehensive long-term agreement.

“Siamo entusiasti di far volare il nostro primo Airbus A220 e di far crescere la nostra flotta in collaborazione con Pratt & Whitney”, ha affermato David Neeleman, fondatore e CEO di Breeze Airways. “In Breeze stiamo lavorando per rendere il volo accessibile e ‘seriously nice’ per tutti. Con una fuel efficiency leader del settore, i motori Pratt & Whitney ci aiuteranno a far volare più passeggeri, più lontano, più silenziosi e in modo più sostenibile, a tariffe più basse”.

Breeze attualmente opera una flotta di aeromobili Embraer E190 ed E195, ciascuno dotato di APS2300 auxiliary power unit (APU) di Pratt & Whitney.

“Siamo onorati che Breeze abbia scelto di continuare ad espandere la sua flotta con velivoli dotati di motori GTF”, ha affermato Rick Deurloo, chief commercial officer, Pratt & Whitney. “Per decenni abbiamo lavorato con David e le compagnie aeree che ha fondato e insieme li abbiamo aiutati a crescere fino a diventare compagnie di successo. Non vediamo l’ora di portare tutta questa esperienza per aiutare il team di Breeze a costruire un’altra compagnia aerea vincente”.

(Ufficio Stampa Airbus – Pratt & Whitney – Photo Credits: Airbus)