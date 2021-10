Norwegian: i risultati del terzo trimestre dimostrano una forte posizione finanziaria prima del periodo invernale

Norwegian ha presentato oggi i suoi risultati per il terzo trimestre 2021. “Le cifre mostrano continui progressi positivi dopo il completamento positivo a maggio dei rispettivi processi di ricostruzione. La domanda passeggeri sta tornando in tutti i mercati e le prenotazioni anticipate rimangono forti in vista della stagione estiva 2022″, afferma Norwegian.

“I risultati del terzo trimestre dimostrano chiaramente che le azioni intraprese all’interno dell’organizzazione per salvaguardare il futuro di Norwegian riducendo il debito e le passività, concentrandosi sull’efficienza dei costi, hanno avuto successo. Ora siamo in una posizione finanziaria solida per affrontare i mesi invernali tradizionalmente più impegnativi. Abbiamo visto una tendenza positiva nelle prenotazioni anticipate mese dopo mese e un numero crescente di passeggeri sceglie di volare con Norwegian attraverso la nostra rete europea”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

Il profit before tax (EBT) ha mostrato un net profit di 169 milioni di NOK, rispetto a una perdita di 980 milioni di NOK nello stesso periodo del 2020. Nel terzo trimestre, quasi 2,5 milioni di passeggeri hanno viaggiato con Norwegian, rispetto a circa un milione durante lo stesso periodo dell’anno scorso. La produzione (ASK) è aumentata del 130% e il traffico passeggeri (RPK) è aumentato del 177% rispetto al terzo trimestre del 2020. Il load factor è stato del 73,1%, con un aumento di 12,5 punti percentuali. L’average sector length è aumentata del 20%. Alla fine del terzo trimestre 2021 la flotta totale comprendeva 51 aeromobili.

“Il continuo controllo dei costi in tutta la compagnia, combinato con un basso consumo di liquidità, ha portato a una solida posizione finanziaria, entrando nel periodo invernale con 7,6 miliardi di NOK in contanti ed equivalenti.

La rigorosa attenzione ai costi e alle spese pone Norwegian in una posizione molto più forte nei mesi invernali rispetto agli anni precedenti. Le curve di prenotazione continuano a mostrare un trend positivo anche nel 2022, poiché un numero crescente di passeggeri sceglie di volare con Norwegian. I nostri passeggeri apprezzano i nostri aerei moderni a basso consumo di carburante, il servizio accogliente e l’ampia rete europea. Siamo particolarmente lieti di poter riaprire completamente il nostro pluripremiato programma Norwegian Reward, che è una parte molto apprezzata dell’esperienza passeggeri”, conclude Norwegian.

