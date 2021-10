Air France-KLM: segnali di ripresa nei risultati del terzo trimestre

Il Board di Air France-KLM, presieduto da Anne-Marie Couderc, si è riunito il 28 ottobre 2021 per l’approvazione del bilancio dei primi nove mesi del 2021.

Nel terzo trimestre 2021, i ricavi sono pari a 4,567 miliardi di euro, in aumento di 2,043 miliardi rispetto allo scorso anno.

Risultato operativo pari a 132 milioni di euro, in aumento di 1,178 miliardi di euro rispetto allo scorso anno

EBITDA in miglioramento a 796 milioni di euro, in aumento di 1,238 miliardi di euro rispetto allo scorso anno. Ottima performance di Transavia con un risultato operativo di 105 milioni di euro.

Utile netto pari a -192 milioni di euro, in aumento di 1,473 miliardi di euro rispetto allo scorso anno

Indebitamento finanziario netto pari a 8,1 miliardi di euro, in calo di 2,9 miliardi di euro rispetto a fine 2020, grazie alla prima serie di misure di rafforzamento patrimoniale.

Nei primi nove mesi, il Gruppo riporta un risultato operativo pari a -1,8 miliardi di euro (in miglioramento di 1,614 miliardi di euro), net income pari a -3,161 miliardi di euro (in crescita di 2,917 miliardi di euro).

Benjamin Smith, Group CEO, ha detto: “Il Gruppo Air France-KLM ha avuto una buona stagione estiva grazie alla riapertura di molti Paesi. Ringraziamo i nostri dipendenti che hanno permesso ai nostri clienti di tornare nei cieli nel migliore dei modi. Per la prima volta dall’inizio di questa crisi Covid-19, i risultati del terzo trimestre mostrano un risultato operativo positivo che ci incoraggia a continuare i nostri sforzi. L’emergenza Covid-19 non è ancora finita. Continenti importanti come l’Asia rimangono principalmente chiusi e i viaggi d’affari hanno un recupero lento. Ecco perché dobbiamo rimanere molto agili e continuare la nostra trasformazione con l’obiettivo di migliorare le nostre prestazioni economiche e ambientali. A questo proposito, il Gruppo si è impegnato a fissare obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra in linea con gli accordi di Parigi e sulla base di dati scientifici. Questo nuovo impegno si aggiunge al nostro obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050”.

Dopo l’annuncio a settembre della riapertura degli Stati Uniti per i cittadini europei, sono arrivate veloci le prenotazioni per novembre e ancor di più per le vacanze di Natale. La riapertura del Canada all’inizio di settembre è stata un’altra tappa importante per la ripresa del Gruppo, così come la riapertura di Singapore a partire da ottobre.

In questo contesto, il Gruppo prevede una capacità in ASK per l’Air France-KLM Network passenger activity a un indice compreso tra il 70% e il 75% nel quarto trimestre 2021 rispetto al 2019. L’EBITDA dovrebbe essere positivo nel quarto trimestre 2021 e leggermente positivo nell’intero anno 2021.

A causa dell’incertezza sulla riapertura della maggior parte dei paesi asiatici, non saranno fornite indicazioni sulla capacità per il 2022.

Air France-KLM sta valutando i prossimi passi delle misure di ricapitalizzazione per rafforzare il bilancio. Per quanto riguarda il capitale, sono in corso discussioni sulle misure di ricapitalizzazione di KLM sul prestito degli azionisti in corso e anche su ulteriori misure di rafforzamento del capitale per Air France-KLM.

Riguardo KLM, il processo di ripresa già visibile nel secondo trimestre è proseguito nel terzo. Si tratta quindi della prima volta che KLM chiude un trimestre con un utile operativo dall’inizio della crisi Covid-19 diciannove mesi fa.

Il risultato operativo del Gruppo KLM nel terzo trimestre del 2021 ha rappresentato utile di 168 milioni di euro, rispetto a una perdita di 234 milioni di euro nel 2020 e un utile di 511 milioni di euro nel 2019. Il fatturato è stato di 1,890 miliardi di euro, rispetto a 1,144 miliardi di euro nel 2020 e 3,131 miliardi di euro nel 2019.

“Con il periodo delle vacanze estive da luglio a fine settembre, questo è tradizionalmente un trimestre forte per il settore aereo. KLM ha accolto a bordo 5,2 milioni di passeggeri la scorsa estate, rispetto ai 2,3 milioni nel 2020 e ai 9,5 milioni nel 2019. Anche Transavia riflette un trend positivo. Ciò dimostra che la ripresa è continuata in tutto il settore passeggeri. I clienti vogliono viaggiare e l’impatto dell’apertura delle frontiere è direttamente visibile nelle prenotazioni. Per il prossimo inverno i clienti potranno scegliere tra 162 destinazioni KLM. Inoltre, la gamma di destinazioni, con maggiore enfasi sul tempo libero, tornerà al suo livello pre-Covid-19.

Il cargo continua a operare bene. Il fatturato è salito a 467 milioni di euro, con un incremento del 13%, anche se la capacità di mercato è aumentata rispetto al terzo trimestre del 2020. La divisione manutenzione ha continuato a risentire della diminuzione della domanda di manutenzione da parte di terzi. Il fatturato conto terzi è stato quindi pari a 77 milioni di euro, con un decremento del 22%”, afferma KLM.

“I nostri clienti hanno potuto viaggiare di più nel terzo trimestre perché c’erano meno restrizioni di viaggio all’interno dell’UE. Di conseguenza, il mercato ha continuato a riprendersi. Insieme alla nostra strategia di rete efficace e ambiziosa e all’attenzione ai costi, ciò ha contribuito al raggiungimento di risultati positivi nel terzo trimestre. Sono orgoglioso di questo e vorrei ringraziare allo stesso modo i nostri clienti e i colleghi di KLM. È chiaro che stiamo uscendo dalla stasi e che è in corso un’ulteriore ripresa. Segnando un altro importante traguardo, gli Stati Uniti si apriranno anche ai passeggeri europei nel quarto trimestre. Anche se non siamo ancora arrivati, poiché la strada per il pieno recupero sarà lunga e accidentata, noi di KLM siamo pronti”, afferma il Presidente e CEO di KLM, Pieter Elbers.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – KLM)