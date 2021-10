ITA Airways: le performance nei primi 14 giorni di attività

ITA Airways nei suoi primi 14 giorni di attività ha operato 2.764 voli passeggeri, di cui 1.942 nazionali e 822 internazionali, registrando un indice di puntualità pari all’84,1% per i voli in partenza e dell’84,6% per quelli in arrivo. Il coefficiente di riempimento si è attestato al 57%, un tasso in linea con il settore e superiore alle aspettative.

“Bene anche l’andamento delle vendite, che, nella sola settimana dal 18 al 23 ottobre 2021, ha superato di oltre il 50% i target prefissati dalla Compagnia. In particolare, nella giornata del 23 ottobre, si è registrato il record di biglietti venduti dal 26 agosto, data dell’avvio alla commercializzazione di ITA Airways, con il superamento della soglia di 2 milioni di euro di provento.

Le prospettive future di vendita confermano il trend positivo, con una crescita che arriverà fino al 60% in più di quanto previsto nei piani di sviluppo.

Le destinazioni del network di ITA Airways preferite dai primi clienti della Compagnia sono state Milano, Napoli, Bari, Catania, Palermo per il mercato domestico, e Parigi, per quello internazionale.

Gran parte delle prenotazioni (83%) si è concentrata nel trimestre ottobre/dicembre 2021 con un travel period 15 ottobre – 31 dicembre 2021. Le destinazioni fino ad oggi scelte dai clienti di ITA Airways per le prossime vacanze di Natale e Capodanno, sono state Amsterdam e Londra, ed il sud Italia con la Sicilia, la Puglia e la Calabria”, afferma ITA Airways.

“Sono oltre 70.000 i nuovi iscritti a Volare, il nuovo programma Loyalty di ITA Airways. La Compagnia ha permesso fin da subito la possibilità dello Status Match verso i suoi quattro livelli: smart, plus, premium ed executive. Attraverso il programma di partnership commerciali “Volare” offre ai clienti un’ampia gamma di servizi e prodotti messi a disposizione da ITA Airways e dai suoi partner. I punti accumulati consentiranno di volare ogni giorno dell’anno su qualsiasi volo di ITA Airways, attraverso una modulazione flessibile legata al valore di ogni singolo volo. L’iscrizione al programma è disponibile via web, sul sito www.ita-airways.com, e sull’APP della Compagnia”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)