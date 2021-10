Qatar Airways rinnova “Beyond Business”, migliorando il programma d’incentivazione aziendale con l’aggiunta di nuovi livelli e vantaggi

Qatar Airways ha rinnovato il suo programma d’incentivazione “Beyond Business” per offrire vantaggi a sempre più aziende. Lanciato per la prima volta a gennaio 2019, “Beyond Business” si è rivolto principalmente alle esigenze di viaggio aziendale delle piccole e medie imprese (PMI). Il nuovo e migliorato “Beyond Business” si rivolge ad aziende di tutte le dimensioni, offrendo maggiore flessibilità e soluzioni per viaggi d’affari su misura.

Lanciato nel luglio 2021, il feedback sul nuovo “Beyond Business” è stato positivo e il programma aggiornato è stato lanciato ufficialmente e presenta cinque livelli esclusivi: Elevate, Accelerate, Ascent, Advance e Achieve. Le aziende hanno la flessibilità di iscriversi gratuitamente al programma entrando con livello Elevate, senza impegni di spesa annuale, o di accedere a livelli superiori e vantaggi personalizzati con un impegno di spesa minima annuale.

Le aziende iscritte al programma Beyond Business possono guadagnare Qrewards, riscattare voli e molto altro, oltre ad accedere alla possibilità di usufruire di offerte speciali e flessibilità, mentre i dipendenti hanno contemporaneamente diritto a guadagnare punti frequent flyer personali nell’ambito del Privilege Club di Qatar Airways. Il programma “Beyond Business” prevede anche una gestione dell’account e un portale online dedicati, gestione prioritaria dei bagagli per i dipendenti che viaggiano in classe economica, offerte in base al livello interno al Privilege Club e garanzia di un’esperienza di viaggio per affari senza soluzione di continuità.

L’amministratore delegato del Qatar Airways Group, Sua Eccellenza Mr. Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Il programma Beyond Business è stato accolto positivamente sin dal suo lancio nel 2019. Qatar Airways è orgogliosa di essere la prima compagnia aerea a implementare una flessibilità senza precedenti e soluzioni di viaggio su misura per le aziende di tutto il mondo. Qatar Airways si sforza di essere la migliore compagnia aerea al mondo che offre le migliori soluzioni per viaggi d’affari e il rinnovato programma Beyond Business è destinato a essere il migliore della categoria per tutte le aziende.”

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la sua rete, che attualmente conta oltre 140 destinazioni. Con l’aggiunta di più frequenze nei principali hub, Qatar Airways offre una connettività senza precedenti ai propri passeggeri, rendendo più facile per loro collegarsi a una destinazione di loro scelta, senza soluzione di continuità.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)