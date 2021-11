IATA: Air Cargo in aumento del 9,1% a settembre, la capacità rimane limitata

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati di settembre 2021 per i global air cargo markets. La domanda ha continuato a essere ben al di sopra dei livelli pre-crisi e i limiti di capacità persistono.

Poiché i confronti tra i risultati mensili del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto straordinario di COVID-19, se non diversamente specificato, tutti i confronti riportati di seguito si riferiscono a settembre 2019 che ha seguito un normale modello di domanda.

La domanda globale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata del 9,1% rispetto a settembre 2019 (9,4% per le operazioni internazionali). La capacità rimane limitata all’8,9% al di sotto dei livelli pre-COVID-19 (settembre 2019) (-12% per le operazioni internazionali).

“L’air cargo demand è cresciuta del 9,1% a settembre rispetto ai livelli pre-COVID. I produttori si rivolgono al trasporto aereo per la velocità, ma i severi vincoli di capacità continuano a limitare la capacità dell’air cargo di assorbire una domanda aggiuntiva. Se non affrontati, i colli di bottiglia nella supply chain rallenteranno la ripresa economica da COVID-19. I governi devono agire per alleviare la pressione sulle supply chain globali e migliorare la loro resilienza complessiva”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Per alleviare le supply chain disruptions, comprese quelle evidenziate dagli Stati Uniti sulla resilienza della catena di approvvigionamento a margine del vertice del G20 dello scorso fine settimana, IATA chiede ai governi di: garantire che le air crew operations non siano ostacolate dalle restrizioni COVID-19 progettate per i viaggiatori aerei; attuare gli impegni assunti dai governi alla ICAO High Level Conference on COVID-19 per ripristinare la connettività internazionale, ciò aumenterà la cargo capacity vitale con “belly” space; fornire incentivi politici innovativi per affrontare le carenze di manodopera laddove esistono.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno visto i loro international air cargo volumes aumentare del 4,5% a settembre 2021 rispetto allo stesso mese del 2019. Si tratta di un rallentamento della domanda rispetto all’espansione del 5,1% del mese precedente.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del 19,3% degli international air cargo volumes a settembre 2021 rispetto a settembre 2019. La capacità internazionale è diminuita del 4,0% rispetto a settembre 2019, in leggero miglioramento rispetto al mese precedente.

I vettori europei hanno visto un aumento del 5,3% degli international cargo volumes a settembre 2021 rispetto allo stesso mese del 2019. Questo è stato alla pari con la performance di agosto (5,6%).

I vettori mediorientali hanno registrato un aumento del 17,6% degli international air cargo volumes a settembre 2021 rispetto a settembre 2019, un miglioramento rispetto al mese precedente (14,7%). La capacità internazionale è diminuita del 4% rispetto a settembre 2019.

I vettori dell’America Latina hanno registrato un calo del 17,1% degli international cargo volumes a settembre rispetto al periodo del 2019, che è stata la performance più debole di tutte le regioni.

Le compagnie aeree africane hanno visto aumentare gli international cargo volumes del 34,6% a settembre, il più grande aumento di tutte le regioni per il nono mese consecutivo.

(Ufficio Stampa IATA)