IATA: rimbalzo moderato nella domanda passeggeri a settembre

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato un moderato rimbalzo dei viaggi aerei a settembre 2021 rispetto alla performance di agosto. Ciò è stato trainato dalla ripresa dei mercati domestici, in particolare della Cina, dove alcuni limiti ai viaggi sono stati revocati. La domanda internazionale, nel frattempo, è leggermente diminuita rispetto al mese precedente.

Poiché i confronti tra i risultati mensili del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto straordinario del COVID-19, se non diversamente specificato, tutti i confronti si riferiscono a settembre 2019, che ha seguito un normale modello di domanda.

La total demand for air travel a settembre 2021 (misurata in RPK) è diminuita del 53,4% rispetto a settembre 2019. Ciò ha segnato un aumento rispetto ad agosto, quando la domanda era del 56,0% inferiore ai livelli di agosto 2019.

I mercati domestici sono diminuiti del 24,3% rispetto a settembre 2019, un miglioramento significativo rispetto ad agosto 2021, quando il traffico era diminuito del 32,6% rispetto a due anni fa. Tutti i mercati hanno mostrato un miglioramento ad eccezione di Giappone e Russia, anche se quest’ultima è rimasta in solido territorio di crescita rispetto al 2019.

La international passenger demand a settembre è stata del 69,2% inferiore a settembre 2019, leggermente peggiore rispetto al calo del 68,7% registrato ad agosto.

“La performance di settembre è uno sviluppo positivo, ma la ripresa del traffico internazionale rimane in stallo a causa delle continue chiusure delle frontiere e delle quarantene. La recente modifica della politica degli Stati Uniti per riaprire i viaggi da 33 mercati per gli stranieri completamente vaccinati dall’8 novembre è uno sviluppo positivo, anche se atteso da tempo. Insieme alle recenti riaperture in altri mercati chiave come Australia, Argentina, Thailandia e Singapore, questo dovrebbe dare una spinta al ripristino su larga scala della libertà di viaggiare”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Il traffico internazionale a settembre dei vettori europei è diminuito del 56,9% rispetto a settembre 2019, in calo di 1 punto percentuale rispetto al calo del 55,9% di agosto rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità è diminuita del 46,3% e il load factor è sceso di 17,2 punti percentuali, al 69,6%.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno visto il loro traffico internazionale di settembre diminuire del 93,2% rispetto a settembre 2019, praticamente invariato rispetto al calo del 93,4% registrato nell’agosto 2021 rispetto all’agosto 2019, poiché la regione continua ad avere le più severe misure di controllo delle frontiere. La capacità è scesa dell’85,2% e il load factor è sceso di 42,3 punti percentuali, al 36,2%, il più basso tra le regioni.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un calo della domanda del 67,1% a settembre rispetto a settembre 2019, leggermente migliorato rispetto al calo del 68,9% di agosto, rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità è diminuita del 52,6% e il load factor è sceso di 23,1 punti percentuali, al 52,2%.

I vettori nordamericani hanno registrato un calo del traffico del 61,0% a settembre rispetto allo stesso periodo del 2019, confrontato al calo del 59,3% ad agosto rispetto ad agosto 2019. La capacità è scesa del 47,6% e il load factor è sceso di 21,3 punti percentuali, al 61,9%.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno visto un calo del 61,3% del traffico di settembre rispetto allo stesso mese del 2019, un aumento rispetto al calo del 62,6% di agosto rispetto ad agosto 2019. La capacità a settembre è diminuita del 55,6% e il load factor è sceso di 10,7 punti percentuali, al 72,0%, che è stato il load factor più alto tra le regioni per il 12° mese consecutivo.

Il traffico delle compagnie aeree africane è diminuito del 62,2% a settembre rispetto a due anni fa, quasi 4 punti percentuali in meno rispetto al calo del 58,5% di agosto rispetto ad agosto 2019. La capacità a settembre è diminuita del 49,3% e il load factor è sceso di 18,4 punti percentuali, al 53,7%.

Domestic Passenger Markets

Il mercato domestico brasiliano ha sostenuto la sua graduale ripresa grazie ai progressi positivi della vaccinazione. Il traffico è diminuito del 17,3% rispetto a settembre 2019, in miglioramento rispetto a un calo del 20,7% ad agosto.

Il traffico domestico giapponese a settembre è diminuito del 65,5%, peggiorato rispetto al calo del 59,2% ad agosto rispetto ad agosto 2019, a causa dell’impatto delle restrizioni.

“Ogni annuncio di riapertura sembra avere regole simili ma diverse. Non possiamo lasciare che il recupero si impantani in complicazioni. La conferenza ad alto livello dell’ICAO sul COVID-19 ha convenuto che l’armonizzazione dovrebbe essere una priorità. Il G20 ha dichiarato l’impegno ad agire per sostenere una ripresa con viaggi senza soluzione di continuità, sostenibilità e digitalizzazione. Ora i governi devono mettere le azioni dietro queste parole per realizzare misure semplici ed efficaci. Persone, posti di lavoro, imprese ed economie contano su progressi reali”, ha affermato Walsh.

La visione di IATA per ristabilire in sicurezza la connettività globale si basa su cinque principi chiave:

– I vaccini dovrebbero essere disponibili per tutti il più rapidamente possibile.

– I viaggiatori vaccinati non dovrebbero affrontare alcun ostacolo per viaggiare.

– I test dovrebbero consentire a coloro che non hanno accesso ai vaccini di viaggiare senza quarantena.

– Gli antigen tests sono la chiave per regimi di test convenienti.

– I governi dovrebbero pagare per i test, in modo che viaggiare non diventi una barriera economica.

(Ufficio Stampa IATA)