Lufthansa Group torna in utile nel terzo trimestre

Il desiderio delle persone di viaggiare e l’allentamento delle restrizioni di viaggio legate alla pandemia hanno portato a un forte aumento della domanda di viaggi aerei durante i mesi estivi. Anche i viaggi d’affari hanno registrato una significativa ripresa nel corso del trimestre. Con load factor crescenti, le compagnie aeree del Gruppo sono state in grado quasi raddoppiare la loro capacità rispetto al trimestre precedente. Lufthansa Cargo ha ottenuto un risultato record anche nel terzo trimestre. Di conseguenza, Lufthansa Group ha generato un utile operativo nel terzo trimestre del 2021 per la prima volta dall’inizio della crisi, nonostante le elevate spese di ristrutturazione che gravano sul risultato. Supportate dall’ulteriore apertura di importanti mercati di lungo raggio per i viaggiatori provenienti dall’Europa, in particolare dagli Stati Uniti, le nuove prenotazioni sono aumentate in modo significativo. Al momento, le nuove prenotazioni hanno raggiunto circa l’80% del livello pre-crisi.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Con l’aumento della domanda di viaggi d’affari e un risultato record di Lufthansa Cargo, abbiamo raggiunto un’altra pietra miliare sulla nostra via d’uscita dalla crisi: siamo tornati in nero. Confermiamo la nostra posizione di leader tra i più grandi gruppi di compagnie aeree del mondo. Vorrei ringraziare i nostri clienti per la loro lealtà e fiducia e tutti i dipendenti Lufthansa in tutto il mondo, che stanno contribuendo con passione e dedizione a superare le sfide attuali”.

Nel terzo trimestre 2021 la capacità offerta, misurata in ASK, è stata del 50% rispetto al livello pre-crisi del 2019, circa il doppio rispetto al secondo trimestre. Complessivamente, le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno trasportato 19,6 milioni di passeggeri nei mesi di luglio, agosto e settembre. Ciò rappresenta il 46% del livello pre-crisi nel terzo trimestre 2019. Il load factor è stato del 68,8%, 17,4 punti percentuali in più rispetto al secondo trimestre 2021 (-17,5 punti percentuali rispetto al terzo trimestre 2019).

Nel terzo trimestre, le vendite del Gruppo sono quasi raddoppiate (+96%) su base annua a 5,2 miliardi di euro (anno precedente: 2,7 miliardi di euro). L’adjusted EBIT, esclusi i costi di ristrutturazione di 255 milioni di euro, è stato di 272 milioni di euro nel terzo trimestre (anno precedente: -1,2 miliardi di euro). Includendo queste spese di ristrutturazione, l’adjusted EBIT è stato pari a 17 milioni di euro (anno precedente: -1,3 miliardi di euro). Net income pari a -72 milioni di euro nel terzo trimestre (anno precedente: -2,0 miliardi di euro).

L’adjusted free cash flow è stato di 13 milioni di euro nel terzo trimestre 2021, nonostante il pagamento di imposte differite a Lufthansa Technik di 443 milioni di euro.

Da gennaio a settembre 2021, Lufthansa Group ha generato un fatturato di circa 11 miliardi di euro (anno precedente: 11 miliardi di euro). L’adjusted EBIT è migliorato a -1,6 miliardi di euro, esclusi i costi di ristrutturazione di 520 milioni di euro (anno precedente: -4,0 miliardi di euro). Compresi questi costi di ristrutturazione, ammonta a -2,1 miliardi di euro (anno precedente: -4,2 miliardi di euro). Net income per i primi tre trimestri dell’anno pari a -1,9 miliardi di euro (anno precedente: -5,6 miliardi di euro).

Il Gruppo continua l’attuazione sistematica del suo programma di trasformazione. In questo contesto sono già state attuate misure che elimineranno costi di circa 2,5 miliardi di euro all’anno. Ciò corrisponde a oltre il 70% del risparmio annuo pianificato di 3,5 miliardi di euro entro il 2024.

La Network Airlines Adjusted EBIT loss si è ridotta a -304 milioni di euro nel terzo trimestre se si escludono le spese di ristrutturazione di 146 milioni di euro, grazie all’aumento della domanda e alla continua riduzione dei costi (anno precedente: -1,2 miliardi di euro). Includendo le spese di ristrutturazione, l’adjusted EBIT loss è stata pari a 450 milioni di euro (anno precedente: -1,2 miliardi di euro). I rendimenti medi di Network Airlines sono stati leggermente superiori al livello pre-crisi nel terzo trimestre, sostenuti dalla forte performance del traffico intercontinentale.

Eurowings ha generato un adjusted EBIT di 108 milioni di euro nel terzo trimestre (anno precedente: -108 milioni di euro). La coerente attuazione del piano di turnaround avviato nel 2019 ha contribuito in modo significativo al positivo risultato.

Nel settore cargo, Lufthansa Cargo ha continuato a beneficiare della continua elevata domanda di trasporto aereo nel terzo trimestre. L’adjusted EBIT è aumentato a 301 milioni di euro nel terzo trimestre (anno precedente: 169 milioni di euro). Ciò costituisce un nuovo record nella storia di Lufthansa Cargo per questo periodo. Come nei trimestri precedenti, Lufthansa Cargo ha beneficiato della domanda costantemente elevata nel mercato globale del trasporto aereo. L’offerta a livello di mercato è rimasta al di sotto del livello pre-crisi a causa delle ancora limitate belly capacities.

Lufthansa Technik ha migliorato significativamente il suo adjusted EBIT nel terzo trimestre a 155 milioni di euro escludendo i costi di ristrutturazione di 94 milioni di euro (anno precedente: -79 milioni di euro). Includendo le spese di ristrutturazione, ammonta a 61 milioni di euro (anno precedente: -86 milioni di euro). Lufthansa Technik ha beneficiato dell’aumento della domanda di servizi di manutenzione a livello di settore, con la ripresa del mercato globale delle compagnie aeree.

Anche LSG group ha migliorato il proprio risultato grazie al positivo andamento della domanda, soprattutto nei mercati americani. L’adjusted EBIT è stato pari a 35 milioni di euro nel terzo trimestre (anno precedente: -74 milioni di euro).

La liquidità rimane forte, a fine settembre 2021 il Gruppo disponeva di una liquidità totale disponibile di 11,9 miliardi di euro.

Il Gruppo prevede uno sviluppo positivo della domanda. Alla fine del terzo trimestre, le nuove prenotazioni avevano già raggiunto circa l’80% del livello del 2019. I biglietti nelle classi premium sono particolarmente richiesti. Un aumento significativo della quota di viaggi d’affari è evidente in tutte le classi di viaggio. La prevista apertura degli USA per i viaggiatori dall’Europa dall’8 novembre ha generato un boom della domanda nelle ultime settimane e ha mostrato molto chiaramente che la rimozione delle restrizioni di viaggio ha un impatto positivo immediato sulla domanda.

Lufthansa Group continua ad aspettarsi una capacità, misurata in ASK, di circa il 60% del livello pre-crisi nel 2019 per il quarto trimestre, confermando la sua previsione di capacità di circa il 40% del livello pre-crisi per l’intero anno 2021. Per il primo trimestre 2022, punta a una capacità di circa il 65% del livello 2019 e dovrebbe aumentare a circa l’80% nell’estate e nella seconda metà dell’anno. Pertanto, per l’intero anno 2022, prevede una capacità superiore al 70% rispetto al 2019.

Nel quarto trimestre 2021 il Group EBITDA è atteso positivo, anche ipotizzando oneri di ristrutturazione di circa 80 milioni di euro. Il Gruppo prevede quindi di poter evitare il cash drain operativo anche nell’ultimo trimestre, caratterizzato da una stagione impegnativa. Pertanto, per l’intero anno 2021, Lufthansa Group continua ad aspettarsi un aumento anno su anno dei ricavi del Gruppo e una riduzione dell’Adjusted EBIT loss a meno della metà dell’anno precedente.

Riguardo le Network Airlines nel dettaglio, questi i risultati.

La pandemia coronavirus ha depresso anche i guadagni di Swiss International Air Lines (SWISS) nei primi nove mesi del 2021. Dopo un periodo invernale estremamente impegnativo, però, la primavera 2021 ha visto una leggera ripresa della domanda che si è poi rafforzata nei mesi estivi.

Il fatturato del terzo trimestre è aumentato del 91,0%, da CHF 370,5 milioni del 2020 a CHF 707,8 milioni. La combinazione di una maggiore produzione e di una notevole riduzione dei costi ha consentito a SWISS di riportare un adjusted EBIT di CHF 6,7 milioni per il periodo (3° trimestre 2020: CHF -148,3 milioni). Gli utili positivi del terzo trimestre hanno ridotto la perdita operativa per i primi nove mesi dell’anno a CHF -391 milioni (Q1-3 2020: CHF -415 milioni), anche se i primi due mesi del 2020 non erano stati influenzati dalla crisi in arrivo . I ricavi totali per i primi nove mesi del 2021 sono diminuiti di circa l’11% rispetto al periodo dell’anno precedente a CHF 1,37 miliardi (Q1-3 2020: CHF 1,54 miliardi). La forte domanda sul fronte cargo ha continuato a compensare parzialmente la debole attività passeggeri.

“Siamo lieti di aver ottenuto un risultato marginalmente positivo per il terzo trimestre di quest’anno”, afferma il CFO di SWISS Markus Binkert. “Siamo stati in grado sia di vendere le nostre maggiori capacità sia di abbassare ulteriormente i nostri costi durante i mesi estivi. Ma il nostro risultato sugli utili del terzo trimestre è ancora sostanzialmente al di sotto dei livelli pre-crisi”. Per motivi stagionali, SWISS non sarà in grado di emulare questi utili trimestrali positivi nell’attuale periodo del quarto trimestre e la compagnia prevede di riportare un risultato sostanzialmente negativo per l’intero 2021.

SWISS ha registrato aumenti del numero di passeggeri dell’88,3% a luglio, del 123,7% ad agosto e del 204,6% a settembre 2021 rispetto ai periodi dell’anno precedente. SWISS ha trasportato 3,7 milioni di passeggeri nei primi nove mesi del 2021, circa il 15,2% in meno rispetto a quanto aveva trasportato nello stesso periodo dell’anno scorso.

I buoni dati di prenotazione nei mesi estivi hanno portato a triplicare il numero di passeggeri per Austrian Airlines nel terzo trimestre 2021 rispetto all’anno precedente. Con un adjusted EBIT di 2 milioni di euro, il vettore ha ottenuto cifre operative leggermente positive per la prima volta dallo scoppio della crisi Coronavirus.

“Per la prima volta, l’elevata flessibilità del team, la gestione disciplinata dei costi e un significativo aumento delle prenotazioni sono visibili nei nostri risultati. I dati positivi ci danno il vento in poppa per i mesi invernali tradizionalmente difficili e l’ottimismo per il prossimo anno”, spiega l’Austrian Airlines CEO/CFO, Alexis von Hoensbroech.

Nel segmento turistico, la compagnia aerea ha persino registrato un aumento dell’offerta del 10% a metà estate rispetto all’anno pre-crisi 2019. “La voglia di sole e mare della gente era così grande che abbiamo aumentato il nostro programma di voli con più frequenze per Palma di Maiorca, le isole greche, l’Italia e nuovi voli per Málaga. In date molto richieste, abbiamo persino operato un Boeing 777 per Creta. La gente è di nuovo in volo, siamo molto lieti di vedere una rinascita nei viaggi privati e d’affari”, afferma Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines.

Nel terzo trimestre 2021, il fatturato di Austrian Airlines di 304 milioni di euro è stato significativamente superiore rispetto alla cifra dell’anno precedente, con un aumento del 227% (3° trimestre 2020: 93 milioni di euro). Per la prima volta dallo scoppio della crisi, l’adjusted quarterly result (EBIT) ha mostrato un risultato positivo (+2 milioni di euro), rispetto al significativo -106 milioni di euro nel 2020.

Austrian Airlines ha trasportato 2,3 milioni di passeggeri nel terzo trimestre dell’anno, con un aumento del 206,5% (3° trimestre 2020: 760 mila).

Grazie a un’estate con un’elevata domanda leisure e una struttura dei costi competitiva derivante dal suo programma di ristrutturazione, Brussels Airlines registra un adjusted EBIT di 1 milione di euro nel terzo trimestre dell’anno (anno precedente: – 51 milioni di euro).

I ricavi di Brussels Airlines nei primi nove mesi dell’anno sono aumentati del 12% su base annua a 380 milioni di euro (anno precedente: 339 milioni di euro), mentre l’utile operativo è stato del 7% superiore rispetto allo scorso anno a 402 milioni di euro (anno precedente: 374 milioni di euro). L’adjusted EBIT nei primi nove mesi è stato di -142 milioni di euro (anno precedente: -233 milioni di euro). Anche l’EBIT del periodo in esame è stato di -142 milioni di euro (anno precedente: -256 milioni di euro), con il dato dell’anno precedente gravato da svalutazioni di aeromobili e diritti d’uso per aeromobili pari a 31 milioni di euro.

“Vediamo che a causa della pandemia, molte persone che non erano state in grado di viaggiare a causa dei blocchi erano desiderose di viaggiare in estate, ma anche a settembre, al di fuori dei tradizionali periodi di vacanza, il che ha portato a un prolungato picco estivo per noi. Questa elevata domanda, insieme alla posizione di costo competitiva derivante dalla nostra ristrutturazione nel programma Reboot Plus, ha portato a un risultato positivo nel terzo trimestre”, afferma Nina Öwerdieck, Chief Financial Officer of Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Swiss International Air Lines – Austrian Airlines – Brussels Airlines)