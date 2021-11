Airbus evolve il suo panorama di innovazione con Airbus Scale

Airbus ha lanciato Airbus Scale, una nuova innovation unit che riunisce innovazione aziendale, coinvolgimento delle startup e company building activities. Ciò sosterrà la ripresa e la crescita futura di Airbus, contribuendo allo sviluppo di programmi e attività futuri come parte delle Company’s zero-emissions ambition. Questa nuova unità rafforza il panorama generale dell’innovazione in Airbus e integra altri centri di innovazione Airbus come Acubed nella Silicon Valley, l’Airbus China Innovation Center (ACIC) a Shenzhen e l’Airbus UpNext technology demonstrator entity.

“Essere pionieri nell’aerospazio sostenibile sarà una sfida collettiva e l’innovazione è al centro di essa. Con la creazione di Airbus Scale, utilizzeremo la nostra conoscenza e il nostro know-how interni esistenti per far crescere nuove aziende da risorse sottoutilizzate. Guarderemo anche all’esterno per cercare e iniettare in Airbus start-up che dispongano di tecnologia rilevante per la nostra futura zero emissions ambition”, afferma Sabine Klauke, Airbus Chief Technical Officer. “Questa leva aggiuntiva nel nostro toolkit di innovazione aiuterà a creare l’ecosistema di cui abbiamo bisogno sulla nostra strada verso net-zero”.

La nuova innovation unit è un’evoluzione del modo in cui Airbus affronta le sue internal and external innovation activities. Basandosi sull’esperienza acquisita negli ultimi sette anni con BizLab, Airbus Scale convergerà e diversificherà intrapreneurship and start-up partnering per costruire e far crescere co-funded, profitable, fully-fledged businesses, per estendere ulteriormente il vantaggio competitivo di Airbus.

In questo approccio, Airbus Scale promuoverà e identificherà opportunità di innovazione aziendale interna che possono essere sviluppate in soluzioni per il mondo esterno, portandole sul mercato e attraendo investimenti esterni che potrebbero tradursi in spin-off, al fine di generare valore per Airbus.

Parallelamente, Airbus Scale fornirà e collaborerà con startup esterne in fase avanzata per maturare e sviluppare innovazioni tecnologiche e prodotti, abbinando concetti interni e intelligence di avvio esterna per collaborazioni reciprocamente vantaggiose. In entrambi i casi Airbus Scale facilita e consente un innovation ecosystem più efficace.

(Ufficio Stampa Airbus)