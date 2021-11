ATR celebra il 40° anniversario e guarda avanti per plasmare il futuro dell’aviazione regionale

ATR festeggia oggi il suo 40° anniversario, celebrando pietre miliari chiave per la regional aviation negli ultimi quattro decenni. Il produttore leader di turboelica utilizzerà anche questo traguardo per guardare al futuro, poiché continua a incorporare tecnologie innovative e sostenibili nei suoi aerei.

“Il 4 novembre 1981, i soci fondatori di ATR – Aerospatiale, Francia e Aeritalia, Italia – firmarono l’accordo che suggellava l’ambizione condivisa di produrre un aeromobile progettato per la connettività regionale. Con un primo business case per poche centinaia di velivoli, 40 anni dopo, la famiglia ATR ha ora quattro versioni e ATR ha venduto 1.700 velivoli. Il successo duraturo del programma deriva da un design che ha fissato un punto di riferimento nell’innovazione, incorporando per la prima volta materiali compositi. Da allora questo salto tecnologico iniziale è stato integrato dalla dedizione dell’azienda allo sviluppo continuo, integrando nuove tecnologie che offrono vantaggi tangibili sia ai passeggeri che agli operatori.

Bruciando il 40% in meno di carburante, emettendo il 40% in meno di CO2 rispetto ai jet regionali e in grado di servire le piste più impegnative del mondo, l’ATR è l’aereo ideale per fornire connettività essenziale, in modo sostenibile. La combinazione di questo risparmio di carburante e versatilità lo ha reso lo strumento perfetto per fornire connettività regionale alle comunità locali, aiutando le persone a connettersi per opportunità di lavoro, istruzione, assistenza sanitaria e tempo libero”, afferma ATR.

ATR ha costruito solide basi con cui entrare nella prossima fase dell’aviazione regionale e ha fissato traguardi ambiziosi negli anni a venire:

– Volare con 100% Sustainable Aviation Fuels (SAF) entro il 2025.

– Consegnare la ATR 42-600S Short Take-Off and Landing version entro il 2025 e aprire la connettività a 500 aeroporti aggiuntivi con short runways.

– Espandere l’offerta di regional freighter con l’ATR 72-600F, attingendo alla domanda per 460 regional freighters nei prossimi 20 anni.

Stefano Bortoli, CEO di ATR, ha dichiarato: “La nostra è una storia di innovazione e progresso. In quattro decenni, abbiamo portato connettività e opportunità economiche nelle regioni remote di tutto il mondo. Ancora più importante, continueremo a fare la differenza, connettendo persone, imprese e comunità locali in modo sostenibile nei prossimi 40 anni. Supporteremo i nostri clienti fornendo loro le ultime tecnologie disponibili, aprendo la strada alla zero-emission aviation entro il 2050”.

Anche i siti industriali di ATR a Tolosa stanno celebrando questo traguardo, iniziando con un sorvolo della famiglia di aeromobili ATR e altri eventi per i dipendenti nel corso della giornata.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)