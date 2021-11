Avio Aero e KAI: accordo per lo sviluppo di un nuovo sistema di trasmissione per l’elicottero KUH

Lo scorso 20 ottobre, Avio Aero e Korea Aerospace Industries (KAI) hanno firmato un protocollo di intesa che definisce future opportunità di collaborazione strategica, con l’obiettivo di sviluppare nuovi sistemi di trasmissione per elicottero. Il protocollo espande ulteriormente l’orizzonte di collaborazione industriale definito nel contratto firmato lo scorso 19 luglio. L’accordo prevede che Avio Aero fornisca a KAI il supporto tecnico necessario per la progettazione, sviluppo e produzione del sistema di trasmissione per il Korean Utility Helicopter (KUH-1 Surion), attualmente prodotto negli stabilimenti di KAI e in servizio presso i principali Operatori Governativi della Repubblica di Corea.

La nuova trasmissione sarà destinata all’ammodernamento del KUH-1 Surion in servizio. Il programma di sviluppo del nuovo sistema di trasmissione rappresenta per KAI un traguardo importante da raggiungere nel prossimo futuro.

La firma del protocollo di intesa e l’annuncio del contratto sono avvenuti nel corso della fiera internazionale dell’industria della difesa e dell’aerospazio ADEX, svolto presso l’aeroporto di Seul.

Il contratto prevede sinergie industriali tra Avio Aero e KAI per la progettazione, sviluppo e produzioni del nuovo sistema di trasmissione e, inizialmente, sarà focalizzato sullo sviluppo della trasmissione principale del KUH Surion. Al termine del processo di sviluppo, saranno messi in produzione circa 300 sistemi di trasmissione destinati al mercato coreano e globale.

“La firma del contratto e del protocollo di intesa disegna un significativo perimetro di cooperazione industriale che vede protagoniste le eccellenze tecnologiche di Avio Aero e Korea Aerospace Industries”, ha affermato Sandro De Poli, Presidente del Board di Avio Aero. “L’obiettivo è realizzare un nuovo sistema di trasmissione che migliori le prestazioni dell’elicottero KUH Surion e della sua futura evoluzione KUH-2, nell’interesse degli operatori elicotteristici”.

“Metteremo a disposizione di KAI tutte le nostre capacità e competenze consolidate in decenni di esperienza e successi che non si limitano al mondo delle trasmissioni per elicottero”, ha sottolineato Maurizio Faucitano, Sr Sales & Proposal Director di Avio Aero. “Il contratto sancisce l’ingresso di Avio Aero nel competitivo ed esigente mercato aeronautico dell’Estremo Oriente, reso possibile grazie al riconoscimento da parte di KAI della nostra eccellenza tecnologica, della professionalità della nostra ingegneria e della qualità dei nostri prodotti. Ci poniamo al servizio della Corea fieri della nostra esperienza e con l’umiltà di chi si confronta con la capacità d’innovazione dell’industria coreana. Il passo che muoviamo oggi è anche un’occasione per estendere la nostra supply chain ad altre realtà industriali di questo meraviglioso paese”.

L’accordo porterà ulteriori benefici a entrambe le aziende, grazie allo scambio di competenze e conoscenze tra il personale di Avio Aero e di KAI che lavorerà congiuntamente allo sviluppo della trasmissione.

La grande esperienza di Avio Aero e le tecnologie di produzione innovative impiegate negli stabilimenti di Rivalta di Torino e Borgaretto, combinate con la forte propensione all’innovazione e allo sviluppo tecnologico e l’indiscussa solidità industriale di Korea Aerospace Industries saranno fattori fondamentali per contribuire al successo di questo ambizioso programma.

Avio Aero è un business di GE Aviation che opera nella progettazione, produzione e manutenzione di componenti e sistemi per l’aeronautica civile e militare.

