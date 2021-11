News Brevi – 04.11.2021

AERONAUTICA MILITARE: VOLO DI SOCCORSO DA CATANIA A VENEZIA – Si è concluso il volo del Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha trasportato una donna di 55 anni in imminente pericolo di vita da Catania a Venezia. La paziente, precedentemente ricoverata presso l’Azienda Ospedaliera-Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina, è stata trasportata con estrema urgenza a bordo dell’aereo militare, partito da Ciampino, sede del 31° Stormo, poco prima delle 8:00 e atterrato a Catania poco dopo le 9:00. Da qui, imbarcata la donna, il velivolo ha proseguito il suo volo verso l’aeroporto internazionale “Marco Polo” di Venezia, dove un’ambulanza ha consentito alla paziente di raggiungere l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova per ricevere le necessarie cure specialistiche. Il trasporto aereo sanitario, richiesto dalla Prefettura di Messina, è stato immediatamente coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha, tra i propri compiti, anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi militari, per questo genere di necessità. Si tratta del secondo soccorso aereo in soli due giorni. Ieri infatti un altro volo salva-vita ha consentito ad una neonata di soli 12 giorni di vita di poter raggiungere in poco tempo, dalla Sardegna, l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO DA CAGLIARI A ROMA – E’ stato un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare il velivolo che ha trasportato con estrema urgenza una neonata di soli 12 giorni di vita da Cagliari a Roma. La piccola paziente, precedentemente ricoverata presso il Policlinico Duilio Casula di Monserrato (CA), è stata trasportata all’interno di una culla termica a bordo dell’aereo militare, atterrato a Ciampino nel pomeriggio. Da qui la neonata ha poi proseguito il viaggio in ambulanza verso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il Falcon 900, decollato dallo scalo di Ciampino poco dopo le 15:30 di ieri, ha raggiunto, dopo circa un’ora di volo, l’aeroporto di Cagliari dove, nel rispetto delle misure precauzionali connesse all’emergenza sanitaria Covid-19, ha effettuato l’imbarco della piccolissima paziente, accompagnata dal suo papà e da un’equipe medica. Il volo salva-vita, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato immediatamente coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi militari, per questo genere di necessità. Si tratta della terza missione di soccorso aereo in favore di pazienti così piccoli, in pericolo di vita, svolta in poco meno di un mese dai velivoli dell’Aeronautica Militare. I Reparti di volo A.M. sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare con la massima tempestività, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR ASTANA INAUGURA SERVIZI DI LINEA PER LO SRI LANKA – Air Astana inaugurerà i nuovi servizi di linea tra Almaty e Colombo, il polo commerciale dello Sri Lanka, il 3 Dicembre 2021. Il servizio opererà due volte alla settimana, il martedì e il venerdì e sarà operato con Airbus A321LR. La partenza da Almaty sarà alle 05:30 e l’arrivo a Colombo alle 11:30, mentre il volo di ritorno da Colombo partirà alle 12:30 e arriverà di nuovo ad Almaty alle 19:40. Tutti gli orari sono locali. I rispettivi tempi di volo sono 6 ore e 30 minuti e 6 ore e 40 minuti. “Air Astana ha effettuato con successo voli charter tra Almaty e lo Sri Lanka tra Febbraio e Aprile 2021, con quasi 3.000 passeggeri trasportati sulla rotta”, ha affermato il direttore commerciale di Air Astana, Islam Sekerbekov. “Data la comprovata popolarità del servizio precedente, siamo molto lieti di tornare sul mercato con voli di linea regolari”. Lo Sri Lanka accetta tutti i tipi di vaccino. I passeggeri non vaccinati, compresi i bambini sopra i 2 anni, devono fornire un certificato di test PCR negativo ottenuto non più di 72 ore prima della partenza.

QATAR AIRWAYS: RICONOSCIMENTO AI SEATRADE AWARDS 2021 – Qatar Airways ha vinto il riconoscimento “Investment in People” dei Seatrade Awards 2021, in riconoscimento del suo contributo al benessere di migliaia di marittimi. La compagnia aerea non solo ha svolto un ruolo di primo piano nel rimpatrio dei marittimi bloccati dalla pandemia, ma ha anche continuato a facilitare i cambi di equipaggio essenziali per supportare le catene di approvvigionamento globali. I Seatrade Awards, conosciuti come i “Maritime Oscars”, sono giudicati da una giuria indipendente di esperti che rappresentano le principali associazioni marittime di tutto il mondo. Dall’inizio della pandemia, Qatar Airways ha trasportato più di 500.000 marittimi sia per i rimpatri che per i cambi di equipaggio. Inoltre, la compagnia aerea ha operato più di 130 charter con oltre 35.000 dipendenti. Inoltre, l’aeroporto di casa della compagnia aerea, l’Hamad International Airport (HIA), ha aperto una “Mariner Lounge” dedicata, la prima del settore, che offre accesso esclusivo e gratuito a marittimi e lavoratori offshore. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Vogliamo esprimere il nostro apprezzamento ai nostri colleghi e amici del settore marittimo per questo importante riconoscimento. Durante tutta la pandemia siamo stati spalla a spalla, mantenendo viva la rete di approvvigionamento globale durante il periodo più difficile della storia recente. È nostro piacere e privilegio aver contribuito a salvaguardare il benessere del bene più prezioso dell’industria marittima, le sue persone”.

EMIRATES DA’ IL BENVENUTO A DANIELE MASSARO AL SUO EXPO 2020 DUBAI PAVILION – Emirates, Premier Partner e Compagnia Aerea Ufficiale di Expo 2020 Dubai, ha accolto nel suo Padiglione Daniele Massaro. Boutros Boutros, Divisional Senior Vice President, Corporate Communications, Marketing & Brand for Emirates, ha ospitato la club legend che ha visitato l’Emirates Pavilion nell’ambito dell’iniziativa “From Milan to Many: Watch Parties” del club, che ha visto il club ospitare uno screening event per la partita AC Milan vs FC Porto nel cuore di Expo 2020 Dubai. Il club continuerà con la sua Watch Parties initiative, con un evento di proiezione a New York City per l’atteso Derby di domenica. Daniele Massaro, leggenda del Milan e Brand Ambassador, ha avuto la possibilità di vivere le installazioni futuristiche presso il Padiglione Emirates. Massaro ha commentato la sua visita a Dubai e all’Emirates Pavilion: “È sempre un piacere visitare Dubai, ma questa esperienza è stata resa ancora più speciale da questo fantastico evento che è Expo 2020 Dubai. È stato fantastico interagire con la fanbase internazionale rossonera al nostro Watch Party e anche visitare l’Emirates Pavilion, dove ho avuto voglia di viaggiare avanti nel tempo e sperimentare come sarà il futuro dell’aviazione, qualcosa che dimostra quanto Emirates sia pionieristica come brand, un’esperienza che consiglierei a chiunque visiti l’evento”. Situato nell’Opportunity District, l’Emirates Pavilion offre ai visitatori di Expo 2020 Dubai un’opportunità tecnicamente avanzata e imperdibile per sperimentare il futuro dell’aviazione, attraverso le sue installazioni interattive e multisensoriali. I visitatori di Expo 2020 Dubai possono prenotare la loro visita all’ Emirates Pavilion su https://emiratespavilion-expo2020.com/. Emirates sponsorizza la squadra di calcio italiana AC Milan dal 2007.

BRITISH AIRWAYS CELEBRA IL DIWALI AL TERMINAL 5 DI HEATHROW – British Airways e BAPS Shri Swaminarayan Mandir in Neasden, Londra – popolarmente conosciuto come Neasden Temple – hanno unito le forze per ospitare celebrazioni del Diwali per clienti e colleghi questa settimana al Terminal 5 di Londra Heathrow e presso la sede centrale della compagnia aerea, Waterside. Ogni anno milioni di persone in tutto il mondo si riuniscono per celebrare il Diwali, il festival delle luci, con il Regno Unito che ospita le più grandi celebrazioni del Diwali al di fuori dell’India. L’esibizione nel terminal includeva una traditional Indian dance routine per la celebrazione. Carrie Harris, Head of Sustainability di British Airways, ha dichiarato: “Siamo rimasti davvero commossi quando Neasden Temple ha voluto collaborare con noi per ospitare una celebrazione speciale del Diwali con i nostri clienti e colleghi come ringraziamento per aver supportato con i voli di assistenza quest’anno in India. L’evento è stato un modo meraviglioso per celebrare il Diwali e diffondere gioia”. Il 5 maggio 2021 British Airways, supportata da IAG Cargo, ha trasportato 27 tonnellate di aiuti medici a Delhi durante il suo primo volo di soccorso. British Airways e IAG hanno anche collaborato con bp, NATS, l’aeroporto di Heathrow e gli operatori di terra indiani per supportare un secondo volo di soccorso umanitario in India insieme a enti di beneficenza tra cui Oxfam, Khalsa Aid, LPSUK e Christian Aid. Questo volo, operato il 21 maggio 2021, ha consegnato altre 18 tonnellate di aiuti.

BOMBARDIER ASSEGNA IL 2021 SAFETY STANDDOWN AWARD – Nick W. Verdea, Certified Aviation Manager (CAM) e Global Leadership Professional (GLP), è stato nominato vincitore del Bombardier Safety Standdown Award 2021, selezionato dai membri del Safety Standdown Advisory Council. Verdea, Director of Aviation and Corporate Travel for The Williams Company in Tulsa, è un sostenitore di lunga data di questo evento. Verdea ha ritirato il premio il 3 novembre 2021, durante il 25th annual Bombardier Safety Standdown event in Wichita. Il raduno di due giorni sulla sicurezza ha riunito professionisti del settore per maggiori opportunità di apprendimento, workshop, presentazioni e altro, gettando le basi per safety training and professional development. Per un quarto di secolo Bombardier ha guidato l’industria nel fornire ai professionisti dell’aviazione una formazione aeronautica basata sulla conoscenza e opportunità di sviluppo professionale. Il Bombardier Safety Standdown Award viene assegnato ogni anno a un professionista dell’aviazione che ha dimostrato una dedizione esemplare al miglioramento della sicurezza aerea attraverso i Safety Standdown principles, Learn, Apply, Share. Verdea è stato nominato per la sua leadership nella gestione della sicurezza aerea nel corso dei suoi 25 anni di carriera nell’aviazione. “A nome di Bombardier, desidero congratularmi con Nick Verdea per la sua eccezionale carriera e il costante impegno per Safety Standdown e per promuovere la sicurezza e la professionalità dell’aviazione a tutti i livelli del nostro settore per un quarto di secolo”, ha affermato Andy Nureddin, longtime Bombardier executive, che gestisce il programma Safety Standdown. “Nick incarna esattamente ciò che rappresenta il Safety Standdown Award: celebrare le persone che sono modelli di ruolo sul campo e che hanno fatto davvero la differenza giorno dopo giorno. È l’ambasciatore ideale per la nostra Safety Standdown mission”.

EASA: NUOVA REVISIONE DELLE EAR FOR SERA – L’EASA ha pubblicato una nuova revisione delle Easy Access Rules (EAR) for Standardised European Rules of the Air (SERA). Questa revisione di novembre 2021 incorpora i requisiti per manned aviation operating in U-space airspace, introdotti in SERA dal regolamento (UE) 2021/666. Il documento è disponibile per il download gratuito dal sito web EASA in formato pdf e come pubblicazione dinamica online e sarà aggiornato regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto.

ENI E AIR LIQUIDE UNISCONO LE FORZE PER LA MOBILITA’ A IDROGENO – Air Liquide e Eni hanno firmato una Lettera d’Intenti con l’obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile di una estesa rete di stazioni di rifornimento di idrogeno in Italia. Innanzitutto, la collaborazione includerà uno studio di fattibilità e sostenibilità per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno low-carbon e rinnovabile a supporto del mercato dei veicoli a celle a combustibile per la mobilità pesante e leggera. I partner individueranno anche i punti strategici per il posizionamento delle stazioni di rifornimento di idrogeno in Italia. La partnership farà leva sulle competenze di Air Liquide nella gestione dell’intera catena del valore dell’idrogeno (produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione) e sull’esperienza di Eni nelle attività commerciali e nel retail unite alla sua rete capillare di stazioni di servizio. Questa collaborazione punta a promuovere lo sviluppo di tecnologie, competenze e infrastrutture per favorire la mobilità a idrogeno, valutando anche partnership con altri attori di rilievo.