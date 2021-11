ICAO: runway reporting format standardizzato per incrementare l’aviation safety in tutto il mondo

Il Global Reporting Format (GRF) ICAO per la valutazione e la segnalazione delle runway surface conditions, che è diventato applicabile in tutto il mondo, contribuirà a mitigare il rischio di runway excursions, che continuano a essere la forma più comune di incidente aereo.

L’armonizzazione della valutazione e della segnalazione delle runway surface conditions non solo andrà a beneficio della runway safety, ma anche dell’efficienza e della sostenibilità, attraverso una migliore pianificazione della rimozione dei contaminanti e un uso più efficace del de-icing e di altri trattamenti.

“L’attuazione anticipata da parte di un certo numero di Stati pionieri ha confermato i benefici e l’idoneità del GRF”, ha dichiarato Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General, osservando che l’esperienza operativa acquisita durante le prossime stagioni invernali, delle piogge e dei monsoni in varie parti del globo fornirà importanti opportunità per rivedere e migliorare l’attuazione.

Il GRF comprende una serie di elementi:

– Una matrice armonizzata attraverso la quale un osservatore addestrato alloca i codici e i descrittori delle condizioni della pista.

– Un Runway Condition Report (RCR) contenente le informazioni di cui sopra, che viene trasmesso al flight crew.

– Correlazione dell’RCR da parte del flight crew con gli aircraft performance data, consentendo loro di calcolare le take-off or landing performance.

– Una facility for flight crew per fornire osservazioni delle runway surface conditions.

Durante il periodo precedente la data di applicabilità, l’ICAO ha lavorato a stretto contatto con i suoi Stati membri, gli uffici regionali e gli organismi industriali per garantire che fossero messe a disposizione le risorse necessarie per lo sviluppo delle capacità. Ciò include la creazione di awareness, attraverso circa 35 seminari e webinar, la fornitura di computer and instructor-led training courses, la fornitura di ulteriori indicazioni e chiarimenti e lo sviluppo di strumenti per aiutare l’attuazione.

I rapporti attuali indicano che l’attuazione è ancora in corso in molti Stati. Tuttavia, l’ICAO prevede che il lancio accelererà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi e continua ad aiutare gli Stati a realizzare progressi verso una segnalazione veramente armonizzata delle runway surface conditions.

(Ufficio Stampa ICAO)