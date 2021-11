ASTOI firma protocollo di intesa con ITA Airways

ASTOI Confindustria Viaggi ha siglato un protocollo d’intesa con ITA Airways, che riconosce le specificità legate alla vendita di un pacchetto turistico e prevede la concessione di condizioni agevolate per i Tour Operator dell’Associazione.

L’accordo valido fino al 26 marzo 2022, attesta il riconoscimento del ruolo dei Tour Operator, allineando alcune policy della compagnia con gli obblighi a cui sono tenuti gli stessi operatori e, conseguentemente, riconoscendo i relativi benefici anche al consumatore finale. Il protocollo prevede la possibilità di applicare il cambio nome del passeggero prenotato senza supplementi. La Direttiva Europea sui Pacchetti Turistici – art-38 – prevede infatti la possibilità di cedere il contratto di pacchetto turistico da un viaggiatore all’altro.

L’altro aspetto, di grande valore, attiene agli annullamenti dei pacchetti dovuti a causa di forza maggiore, che implicano per il Tour Operator il rimborso integrale di quanto versato dal cliente, a fronte del quale ITA Airways riconoscerà a sua volta il rimborso totale del biglietto aereo senza spese aggiuntive.

Altri punti dell’accordo fra ASTOI e ITA Airways riguardano: 1) la possibilità di provvedere al pagamento dei biglietti aerei con carta di credito, previa registrazione del numero della carta presso i sistemi di IATA; 2) la prenotazione dei gruppi sul sistema GSO senza sostenere alcun costo iniziale – Option free; 3) la creazione di un servizio Top Trade dedicato.

Commenta Andrea Mele, Vice Presidente ASTOI, Responsabile dei rapporti con i Vettori: “Il protocollo siglato con ITA Airways sancisce, attraverso una serie di prerogative esclusive, il riconoscimento del ruolo e il valore dei tour operator nella filiera e nel mercato del turismo da parte della nuova compagnia di bandiera. Per il consumatore finale questo si traduce in una serie di garanzie importanti; chi viaggia con ASTOI e ITA Airways beneficia di assistenza, importanti tutele e rimborsi anche in caso di eventi di forza maggiore”.

“Questo accordo con ASTOI rappresenta per noi un passo naturale della crescita di ITA Airways”, dichiara Emiliana Limosani Chief Commercial Officer di ITA Airways. “La nostra Compagnia potrà diventare il vettore ufficiale di riferimento per la mobilità degli italiani grazie al supporto e alla collaborazione dei tour operator, player fondamentali per la soddisfazione del cliente. Grazie a questa collaborazione riusciremo a soddisfare in maniera totale le richieste della nostra clientela per un’esperienza di viaggio eccellente dalla prenotazione al post-viaggio”.

(Ufficio Stampa ASTOI – ITA Airways)