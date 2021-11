È decollato il primo volo Genova – Parigi Orly di Vueling

È decollato ieri, alle ore 20.05, il primo volo diretto tra Genova e l’aeroporto di Parigi Orly. Una nuova rotta targata Vueling che sarà operativa per tutta la stagione invernale con 2 frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì.

Il collegamento incrementa ulteriormente le connessioni tra l’Italia e la Francia ed è il primo della stagione per Vueling dalla base di Genova.

“Siamo molto orgogliosi del primo decollo del nuovo collegamento tra Genova e l’aeroporto di Parigi Orly”, ha commentato Silvana Napolitano, Country Manager Italy di Vueling. “Vueling vuole fare la sua parte e dare il suo contributo affinché il settore del trasporto aereo possa ritornare alla normalità. Grazie a questa nuova rotta cresceranno ulteriormente le connessioni tra Italia e Francia: i passeggeri in partenza da Genova avranno la possibilità di visitare una meravigliosa capitale europea come Parigi e la città genovese potrà attrarre nuovi viaggiatori per conoscere le sue straordinarie bellezze”.

“Questo nuovo collegamento tra Genova e Parigi avvicina la Liguria alla capitale francese”, afferma Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova. “Vueling, compagnia conosciuta sul nostro territorio perché da anni collega Genova con Barcellona, rappresenta un partner importante nella nostra strategia di ripristino della connettività aerea sul nostro scalo. Siamo grati a Vueling per l’investimento aggiuntivo su Genova, ma anche per il lavoro di promozione del territorio che la compagnia aerea si è già detto disponibile ad avviare per stimolare nuovi flussi turistici da Parigi verso la nostra regione”.

Il nuovo collegamento diretto Genova – Parigi Orly, operativo a partire da ieri 5 novembre, è parte del più ampio programma di voli della compagnia presso l’aeroporto parigino. A seguito infatti della concessione da parte della Commissione europea e della ricapitalizzazione COVID-19 di Air France e Air France – KLM Holding operata dallo Stato francese, la linea aerea ha aggiunto 32 nuove rotte da Parigi Orly verso 10 paesi. Tra questi, 5 nuovi collegamenti permettono di raggiungere l’Italia: non solo Genova, ma anche Milano-Bergamo Orio al Serio, Bari, Bologna e Torino.

(Ufficio Stampa Vueling – Aeroporto di Genova – Photo Credits: Vueling)