ATR mostra un robusto futuro per la regional aviation al Dubai Airshow

ATR, primo produttore mondiale di velivoli regionali, festeggerà i suoi 40 anni di attività, presentando le ultime novità al Dubai Airshow, dal 14 al 18 novembre (stand n° 1340). La presenza di ATR sarà un’opportunità per l’azienda di evidenziare la sua strada verso la ripresa dopo la pandemia e per sottolineare il suo impegno a stabilire nuovi standard di sostenibilità ed economia operativa per la regional aviation.

Clienti e giornalisti sono invitati a prendere parte a un tour virtuale degli ultimi prodotti e servizi di ATR, attraverso il suo nuovissimo Customer Experience Studio. Lanciato a Tolosa in ottobre, questo studio è il primo del suo genere nel settore aerospaziale. Attraverso una serie di esperienze digitali interattive, questo spazio completamente connesso consentirà ai clienti dell’Airshow di sperimentare le ultime innovazioni e i vantaggi competitivi di ATR, tra cui l’efficienza economica e le emissioni di CO2 più basse della categoria.

I visitatori dello stand ATR potranno conoscere da vicino la gamma di tecnologie innovative del produttore, che sarà caratterizzata da nuovi standard di sostenibilità, efficienza e durata.

ATR terrà due conferenze stampa in fiera, con la possibilità di assistere virtualmente.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)