ITA Airways e Air Europa firmano un accordo di codeshare

ITA Airways e Air Europa hanno firmato un accordo di codeshare globale che collega i network di entrambe le compagnie aeree. Grazie a questa partnership commerciale, che parte oggi 8 novembre 2021, ITA Airways incrementerà la propria operatività e offerta commerciale in Spagna e nelle Isole Canarie e Baleari. I clienti avranno più opzioni e migliori orari dei voli grazie alle connessioni in partenza e arrivo dei due hub delle compagnie aeree, rispettivamente Roma e Madrid.

Grazie a questo accordo, i clienti di ITA Airways e Air Europa possono volare senza problemi verso la destinazione desiderata con un unico biglietto “unico”, effettuando il check-in all’aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio imbarcato in aeroporto di arrivo alla fine del viaggio.

ITA Airways applicherà il suo codice “AZ” sui servizi operati da Air Europa tra l’Italia e la Spagna. Allo stesso modo, Air Europa apporrà il proprio codice sui voli AZ tra Barcellona, Madrid e Roma, collegando i più importanti aeroporti italiani e internazionali in connessione con l’hub di Roma Fiumicino.

E’ possibile acquistare i voli in codeshare attraverso i siti web delle compagnie aeree, presso il call center e nelle agenzie di viaggio.

“Siamo felici ai ver stretto questo importante accordo commerciale con Air Europa, un partner fondamentale per lo sviluppo di ITA Airways in Spagna, un mercato chiave per noi”, ha dichiarato Emiliana Limosani Chief Commercial Officer di ITA Airways. “La nostra compagnia, grazie agli accordi di code-share con le principali compagnie aeree internazionali, fa un passo avanti nella propria strategia commerciale finalizzata a fornire ai nostri clienti un numero sempre maggiore di destinazioni, rotte e frequenze soprattutto in quei mercati che presentano grandi opportunità di crescita”.

(Ufficio Stampa ITA Airways)