Airbus Helicopters: primo volo con 100% sustainable aviation fuel

Un Airbus H225 ha effettuato il primo helicopter flight con 100% sustainable aviation fuel (SAF), che ha alimentato uno dei motori Safran Makila 2. Il volo, avvenuto presso la sede dell’azienda a Marignane, segna l’inizio di una campagna di volo volta a valutare l’impatto del SAF unblended sugli helicopter systems, al fine di certificare l’utilizzo di miscele SAF che superano l’attuale limite del 50%.

“Mentre tutti gli elicotteri Airbus sono certificati per volare con una miscela fino al 50% di SAF miscelato con cherosene, è ambizione della nostra azienda che i suoi elicotteri siano certificati per volare con SAF al 100% entro il decennio. Il volo di oggi è un primo passo importante verso questo obiettivo”, ha affermato Stefan Thome, Executive Vice President, Engineering e Chief Technical Officer, Airbus Helicopters.

La flight campaign, che segue i precedenti unblended SAF bench tests eseguiti da Safran Helicopter Engines presso il suo stabilimento di Bordes, fornirà un’ulteriore comprensione delle sfide tecniche associate all’uso di 100% SAF. L’H225 test helicopter ha volato con un SAF non miscelato derivato da olio da cucina usato, fornito da TotalEnergies, che offre una riduzione netta di CO2 del 90% rispetto al normale carburante per aerei.

“Il SAF è un pilastro importante della strategia di decarbonizzazione di Airbus Helicopters perché fornisce un’immediata riduzione di CO2 senza alcun impatto negativo sulle performance dell’elicottero”, ha aggiunto Thome. “Ringrazio i nostri partner Safran Helicopter Engines e TotalEnergies per la loro importante collaborazione nel rendere il volo di oggi una realtà. Un’ulteriore cooperazione tra tutte le parti interessate del settore è essenziale per superare le sfide associate all’implementazione del SAF su vasta scala e per compiere progressi reali nella riduzione delle emissioni di CO2 dell’industria aeronautica”.

Al fine di guidare l’utilizzo dei biocarburanti, Airbus Helicopters ha lanciato un SAF User Group dedicato alla rotary-wing community. La società ha anche iniziato a utilizzare SAF per training and test flights nei suoi siti francesi e tedeschi.

(Ufficio Stampa Airbus Helicopters – Photo Credits: Airbus Helicopters)