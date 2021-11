Aeroporto di Bologna: da giugno nuovo volo per l’Islanda

La compagnia islandese PLAY ha aggiunto quattro nuove destinazioni al suo programma estivo per il 2022 con voli per Bologna in Italia, Stoccarda in Germania, Praga nella Repubblica Ceca e Lisbona in Portogallo.

Il volo PLAY da Bologna partirà il 7 giugno con 2 frequenze settimanali (il martedì e il sabato) e collegherà l’Aeroporto Marconi con l’Aeroporto internazionale Keflavík di Reykjavik.

Ciò significa che i viaggiatori di Bologna potranno volare direttamente in Islanda la prossima estate e godersi la splendida natura del paese, le diverse attrazioni e le esperienze culinarie. L’Islanda è spesso chiamata la “Terra del fuoco e del ghiaccio” a causa dei suoi vulcani e ghiacciai. Offre nuovissimi campi di lava da esplorare ed esperienze sui ghiacciai in continua evoluzione. L’Islanda è costellata di meraviglie naturali come aree geotermiche, geyser, cascate da record, altopiani accessibili, ghiacciai, fiumi, spiagge nere, cavalli a cinque andature, montagne, pulcinelle di mare, valli, balene, deserti e oasi nascoste.

Tutto è accessibile dall’area della capitale dove è possibile intraprendere varie escursioni in auto che porteranno in giro per l’isola del vulcano. La Ring Road copre molte delle attrazioni più popolari in Islanda, ma le rotte recenti degne di nota sono la Westfjordsway, la Arctic Coastway nel nord dell’Islanda e il Diamond Circle che porta nei paesaggi ultraterreni intorno al lago Myvatn.

PLAY è una nuova compagnia aerea low cost che opera voli tra l’Islanda e l’Europa. PLAY ha sede all’aeroporto internazionale Keflavík di Reykjavik e ha iniziato le operazioni nel giugno 2021. L’attuale flotta di tre Airbus A321neo di PLAY collega i passeggeri a sedici località in tutta Europa. La prossima primavera, PLAY aggiungerà nuovi velivoli alla sua flotta prima di lanciare servizi in Nord America, fornendo voli transatlantici a basso costo ed efficienti.

Birgir Jónsson, CEO di PLAY afferma: “Queste quattro nuove destinazioni rafforzeranno il programma delle rotte di PLAY e apriranno l’Islanda come un’avventura ideale per più europei. Siamo fiduciosi che queste destinazioni rafforzeranno le operazioni di PLAY e che i nostri voli tra l’Islanda e queste città saranno popolari tra coloro che vi abitano”.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna- Photo Credits: Aeroporto di Bologna)