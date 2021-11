Eurowings aprirà una base a Stoccolma

Eurowings sta svolgendo un ruolo attivo nell’imminente riorganizzazione del traffico aereo europeo. Con l’apertura di una nuova base a Stoccolma, la compagnia aerea del Gruppo Lufthansa sta sviluppando per la prima volta i suoi servizi nel Nord Europa. A partire da marzo 2022, Eurowings stanzierà inizialmente cinque aeromobili Airbus A320 nella capitale svedese. Stoccolma diventerà così l’undicesima base Eurowings in Europa – la quinta base al di fuori del mercato interno della Germania, dopo Palma di Maiorca, Praga, Pristina e Salisburgo. I voli saranno operati da Eurowings Europe, l’operazione di volo paneuropea di Eurowings.

Con la sua maggiore presenza nei “Nordics”, Eurowings non sta solo creando collegamenti migliori con la Svezia, in particolare con le famose destinazioni soleggiate dell’Europa meridionale. La mossa porta anche nuovi posti di lavoro nella regione e quindi un importante stimolo occupazionale per il mercato dell’aviazione scandinavo.

Eurowings sta ora avviando un primo processo di candidatura per gli equipaggi per la sua nuova base a Stoccolma. In una prima fase, la compagnia aerea ha pubblicizzato circa 150 nuovi posti di lavoro, circa 100 per cabin crews e circa 50 per il cockpit. Per iniziare le operazioni di volo, gli equipaggi di Eurowings Europe a Vienna saranno inizialmente schierati da Stoccolma a partire da marzo. A medio termine, tuttavia, i voli saranno operati interamente da equipaggi locali. I membri dell’equipaggio che già volano per Eurowings Europe avranno diritti di trasferimento preferenziali verso la metropoli scandinava in conformità con i regolamenti interni dell’azienda.

Robert Jahn, Managing Director of Eurowings Europe, ha dichiarato: “Poco dopo aver aperto la nostra base a Praga, siamo ora lieti di guidare la crescita paneuropea anche nel Nord Europa. Con la creazione di posti di lavoro locali, sono lieto di accogliere più colleghi nel team. In particolare, vorrei anche incoraggiare i colleghi interni a trasferirsi, in modo da poter portare il nostro DNA Eurowings come team innovativo e incentrato sul cliente nella nuova base fin dall’inizio”.

Eurowings porterà i suoi ospiti direttamente da Stoccolma verso circa 20 destinazioni in tutta Europa per la prima volta dal 27 marzo 2022. Le prime rotte pubblicate da Stoccolma includono destinazioni soleggiate nel sud Europa, come Palma di Maiorca nelle Baleari, Alicante e Malaga in Spagna, Faro in Portogallo e Nizza nel sud della Francia. Come destinazioni urbane, Eurowings sta inizialmente aggiungendo al suo programma Berlino, Barcellona, Roma e Copenaghen, così come Birmingham, Danzica e la capitale del Kosovo, Pristina. Altre destinazioni seguiranno nelle prossime settimane. I biglietti possono essere prenotati su eurowings.com e tramite l’app Eurowings.

