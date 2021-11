Finnair volerà verso quasi 100 destinazioni nell’estate 2022

Nella prossima stagione estiva, Finnair opererà voli verso quasi 100 destinazioni, a partire dal 27 marzo 2022, offrendo rotte per Europa, Stati Uniti e Asia, verso cui è prevista una riapertura graduale. Finnair inaugurerà inoltre nuove rotte a lungo raggio per Busan in Corea del Sud, Tokyo Haneda e Dallas negli Stati Uniti, mentre per la prima volta il servizio per Sapporo sarà operato anche nella programmazione estiva.

“Non vediamo l’ora che il mondo continui ad aprirsi di nuovo”, ha affermato Ole Orvér, Chief Commercial Officer, Finnair. “Prima della pandemia, il Giappone era il nostro mercato più grande al di fuori di quello domestico della Finlandia e non vediamo l’ora di tornare a operare voli verso tutte le nostre cinque destinazioni giapponesi. Introdurremo inoltre una nuova rotta per Busan in Corea del Sud, a dimostrazione del nostro continuo impegno nell’offrire i collegamenti migliori e più sostenibili tra Europa e Asia attraverso il nostro hub di Helsinki”.

“Siamo inoltre lieti di rafforzare il nostro network negli Stati Uniti aggiungendo Dallas come nuova destinazione. I nostri passeggeri potranno usufruire degli ottimi collegamenti con altre città del Nord America attraverso i servizi operati dal nostro alliance partner, American Airlines”, continua Ole Orvér.

Se le restrizioni di viaggio lo permetteranno, Finnair riprenderà i collegamenti verso tutte le cinque destinazioni in Giappone operate prima della pandemia – Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka e Sapporo – e lancerà un nuovo servizio per l’aeroporto Haneda di Tokyo. Complessivamente, Finnair opererà fino a 40 voli settimanali tra Helsinki e il Giappone nell’estate 2022. Finnair opera voli giornalieri verso a Tokyo Narita e Haneda, offrendo un totale di 14 frequenze settimanali per la capitale del Giappone. Finnair opera inoltre collegamenti giornalieri verso Nagoya e Osaka e introdurrà un doppio volo giornaliero per Osaka a giugno. La rotta Sapporo di Finnair sarà introdotta per la prima volta nella programmazione estiva con due frequenze settimanali, mentre Fukuoka nel sud del Giappone sarà servita con tre voli settimanali.

Finnair permette ai passeggeri di raggiungere le principali megalopoli asiatiche, volando verso Shanghai e quotidianamente verso Hong Kong, Seoul, Singapore e Bangkok. Dallo scorso giugno, Finnair voli giornalieri per Delhi. La nuova rotta per Busan in Corea del Sud sarà lanciata a marzo con tre frequenze settimanali.

In Nord America, Finnair volerà verso Chicago, Los Angeles e New York, mentre aprirà una rotta per Dallas come nuova destinazione. Dallas sarà aggiunta al network di rotte a partire dal 7 febbraio 2022 e sarà operata quattro volte a settimana, con ottimi collegamenti con il network di American Airlines, partner di Finnair.

Con la crescita del traffico intercontinentale, Finnair rafforzerà anche la sua rete europea da Helsinki con collegamenti regolari verso oltre 70 città europee, comprese le nuove destinazioni Zagabria e Larnaca. Finnair offrirà voli due volte al giorno per città come Amsterdam, Düsseldorf, Amburgo, Vienna, Zurigo, Danzica e Milano, e ancora più frequenze giornaliere per Parigi, Londra, Berlino, Varsavia, Bruxelles, San Pietroburgo e le città scandinave e baltiche.

Per quanto riguarda l’Italia, Finnair opererà per la stagione estiva voli verso Bologna, Milano, Napoli, Roma, Verona.

L’aeroporto di Helsinki si sta espandendo con un nuovo ingresso del Terminal 2, una sala arrivi rinnovata e il travel center che dispone di nuove disposizioni per il parcheggio e il trasporto pubblico che apriranno nel dicembre 2021, mentre il nuovo controllo di sicurezza e l’area di check-in sono previsti per l’estate 2022. L’espansione dell’aeroporto supporta ulteriormente l’esperienza dei clienti Finnair con trasferimenti fluidi e affidabili a Helsinki.

“Siamo impazienti di poter servire più clienti in modo più personale e non vedo l’ora di annunciare altre novità su alcune destinazioni e rotte aggiuntive nelle prossime settimane” conclude Ole Orvér.

Tutti i prodotti Finnair sono disponibili su Finnair.com e sull’app.

(Ufficio Stampa Finnair)