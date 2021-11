Qantas: torna in Australia il primo A380

Uno degli A380 di Qantas atterrerà a Sydney, 593 giorni dopo aver lasciato le coste australiane. Hudson Fysh (VH-OQB), che prende il nome da uno dei fondatori di Qantas, dovrebbe atterrare all’aeroporto di Sydney intorno alle 15:00, più di 19 ore dopo la sua partenza da Dresda, in Germania.

Il velivolo è stato recentemente sottoposto a manutenzione programmata per un nuovo landing gear, dopo aver trascorso la maggior parte dei due anni in storage durante la pandemia COVID-19. Il suo ritorno anticipato arriva quando la compagnia aerea si prepara per il ritorno in servizio dei primi due A380 nell’aprile 2022, a seguito della forte domanda di viaggi internazionali, in particolare sulle rotte chiave per Los Angeles e Londra. Qantas ha raccolto quasi mezzo milione di prenotazioni nazionali nelle ultime due settimane, rispetto alle circa 20.000 in un periodo di due settimane ad agosto. La domanda di posti sul servizio di Qantas da Londra a Sydney è stata estremamente forte.

Originariamente previsti per rimanere in storage a lungo termine nel deserto californiano fino alla fine del 2023, Qantas ha annunciato che cinque A380 con cabine rinnovate sarebbero tornati prima del previsto, con due che opereranno voli a Los Angeles dall’aprile 2022 e tre voli verso Londra dal novembre 2022. La compagnia aerea sta ora lavorando per accelerare ulteriormente il ritorno degli A380, con voli A380 per Londra anticipati a luglio 2022. Inoltre, un sesto aereo arriverà entro la fine dell’anno solare 2022, con i restanti quattro A380 che dovrebbero tornare a servizio entro l’inizio del 2024.

Hudson Fysh sarà sottoposto a ulteriori controlli di manutenzione in Australia prima di riprendere il volo nelle prossime settimane come parte dell’training degli equipaggi.

Il capo pilota di Qantas, Richard Tobiano, ha affermato: “L’A380 è un aereo fantastico e siamo molto entusiasti di accoglierlo a casa oggi. Il ritorno anticipato è il simbolo della rapidità con cui la domanda di viaggi internazionali si è ripresa e questo aereo svolgerà un ruolo chiave nella preparazione dei nostri equipaggi a tornare alle operazioni di volo con A380 nel nuovo anno. Molti componenti degli equipaggi hanno trovato altri lavori durante la pandemia. Nei prossimi mesi, i piloti subiranno un lungo periodo di riqualificazione che include sessioni di simulatore, voli di addestramento e corsi in aula per prepararsi al decollo”.

Sebbene non volasse durante la pandemia, l’aereo è stato curato dagli ingegneri di Qantas che hanno effettuato ispezioni regolari prima che volasse a Dresda all’inizio di quest’anno.

Sei degli A380 di Qantas hanno subito una riprogettazione degli interni, con un nuovo premium upper deck dotato di una nuova lounge in stile supper club e nuovi sedili nelle cabine Business Class e Premium Economy, nonché un aggiornamento del ponte principale con nuovi tappeti e tende. Gli aeromobili rimanenti saranno aggiornati prima che tornino in servizio.

L’A380 da 485 posti è l’unico aereo della flotta Qantas che offre una cabina di First Class.

(Ufficio Stampa Qantas – Photo Credits: Qantas)