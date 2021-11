Vietjet sceglie i servizi Rolls-Royce TotalCare per supportare gli aerei A330 con motori Trent 700

La compagnia aerea vietnamita Vietjet Aviation opererà aeromobili Airbus A330 con motori Rolls-Royce Trent 700 nella sua flotta. Come parte della decisione strategica della compagnia aerea, questi saranno i primi aerei widebody a unirsi alle sue operazioni mentre espande la sua rete in operazioni a lungo raggio. La selezione è supportata da un TotalCare long-term aftermarket engine maintenance agreement. Il primo aereo dovrebbe entrare in servizio nel novembre 2021.

“Il Trent 700 è l’unico motore progettato specificamente per l’A330 ed è ampiamente riconosciuto per la sua efficienza e affidabilità. Dal suo lancio nel 1995, il Trent 700 ha dominato la flotta dell’A330 con una quota di mercato superiore al 60% e fino ad oggi ha registrato oltre 60 milioni di ore di servizio”, afferma Rolls-Royce.

Vietjet, che è la più grande compagnia aerea del Vietnam in termini di numero totale di passeggeri trasportati a livello nazionale e la seconda compagnia aerea del paese in termini di dimensioni della flotta, ha attualmente una flotta di 90 aeromobili a fusoliera stretta. La capacità della compagnia aerea di rimanere agile e finanziariamente resiliente nel 2020 ha permesso a Vietjet di navigare con successo attraverso i venti contrari del mercato dovuti alla pandemia Covid-19.

“Supportando le ambizioni commerciali di Vietjet con l’aggiunta della sua flotta per operazioni widebody a lungo raggio, il Trent 700 offre il miglior equilibrio per ottenere la massima capacità ed efficienza sull’A330. Con un’ampia fusoliera, una tecnologia consolidata e una solida economia, la compagnia aerea mira a investire in ulteriori velivoli widebody A330 nei prossimi anni come parte del suo piano strategico di espansione della flotta”, prosegue Rolls-Royce.

Chris Cholerton, Presidente, Rolls-Royce Civil Aerospace, ha dichiarato: “Siamo entusiasti che Vietjet abbia scelto l’A330, alimentato dai nostri motori Trent 700. Il Trent 700 ha il consumo di carburante più basso e la migliore economia sull’A330. Nel frattempo, il nostro servizio TotalCare aiuta Vietjet a massimizzare il valore dei suoi engine assets e incrementerà le time-on-wing performance. Non vediamo l’ora di supportare VietJet mentre espande la sua impronta geografica”.

L’amministratore delegato di Vietjet, Dinh Viet Phuong, ha dichiarato: “Vietjet è lieta di avere questa prima e significativa partnership con Rolls-Royce. Riteniamo che i motori Trent 700 apporteranno una svolta tecnologica alla flotta di Vietjet, contribuendo a migliorare l’autonomia e la qualità di volo e aumentando così l’affidabilità tecnica e l’efficienza operativa dei nostri velivoli. Ci si aspetta inoltre che gli A330 rendano la nostra flotta diversificata. Speriamo che questa partnership contribuisca anche alla promozione commerciale tra Vietnam e Regno Unito, creando più posti di lavoro per le persone e le imprese dei due paesi e rendendo la connettività tra i continenti più conveniente ed economica in futuro”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)