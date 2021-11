Embraer: Eve e Widerøe Zero collaborano per sviluppare soluzioni innovative di mobilità aerea in Scandinavia

Embraer’s Eve Urban Air Mobility Solutions, Inc. (Eve), una società Embraer, e Widerøe Zero hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU). Questa partnership mira a sviluppare Urban Air Mobility (UAM) solutions, con particolare attenzione all’implementazione delle operazioni eVtol in Scandinavia.

La relazione tra le due organizzazioni è iniziata nel 2017, quando Widerøe ha firmato un ordine per un massimo di 15 E190-E2. La più grande compagnia aerea regionale della Scandinavia è anche il cliente di lancio della famiglia E-Jets E2 di nuova generazione, iniziando le operazioni con l’E190-E2 nell’aprile 2018 a Bergen, Norvegia.

Ora, con la creazione dell’Air Mobility Business Incubator, Widerøe Zero, le aziende utilizzeranno il veicolo eVTOL a emissioni zero e a basso impatto acustico di Eve per sviluppare un nuovo concetto operativo in cui i passeggeri sperimenteranno il futuro del trasporto elettrico e un nuovo modello di mobilità sostenibile, collegando le persone che vivono in una regione scarsamente popolata e in una geografia difficile.

Nell’ambito di questa collaborazione, Widerøe Zero contribuirà a un esercizio di preparazione del mercato e a un vehicle concept of operation study in Scandinavia, promuovendo lo sviluppo di Eve del mercato UAM nella regione.

“Widerøe Zero è entusiasta di lavorare con Eve sul concetto eVTOL. Sebbene inizialmente progettati per la mobilità aerea urbana, ci aspettiamo che questi veicoli altamente flessibili siano interessanti in una varietà di applicazioni anche nelle aree rurali, dal trasporto merci al trasporto passeggeri. La nostra partnership con Eve fa parte del nostro piano per accelerare lo sviluppo dell’aviazione sostenibile in Norvegia. Attendiamo con impazienza la partnership ampliata, sbloccando nuove opportunità per migliorare la connettività regionale”, ha affermato Andreas Kollbye Aks, Chief Executive Officer at Widerøe Zero.

“Per contribuire all’obiettivo mondiale di eliminare le emissioni di gas serra entro il 2050, l’industria aerospaziale dipende dall’innovazione dirompente. Con l’Urban Air Mobility, abbiamo un’opportunità unica di progettare un ecosistema di mobilità nuovo e ottimizzato: infrastrutture, veicoli, operazioni e sistemi di gestione del traffico aereo”, ha affermato André Stein, President and Chief Executive Officer of Eve. “Siamo entusiasti di lavorare insieme a Widerøe Zero per sviluppare soluzioni UAM in Scandinavia, con un’esperienza completamente nuova, a zero emissioni, per i viaggiatori”.

Supportata da oltre 50 anni di esperienza nella produzione e certificazione di aeromobili di Embraer, Eve svela una proposta di valore unica posizionandosi come partner dell’ecosistema, offrendo una suite di prodotti e servizi con i più alti livelli di standard di sicurezza. Il design eVTOL di Eve combina innovazione e un design semplice e intuitivo. Oltre al programma aeronautico, Eve sta sfruttando l’esperienza di Embraer e Atech, una consociata del gruppo Embraer, nella fornitura di software di gestione del traffico aereo riconosciuto a livello mondiale per creare le soluzioni che aiuteranno a scalare in sicurezza l’industria UAM in futuro.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)