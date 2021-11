Qatar Airways e China Southern Airlines firmano un nuovo memorandum d’intesa

Qatar Airways e China Southern Airlines hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) congiunto che conferma una significativa espansione dell’accordo di codeshare esistente e delinea maggiori vantaggi e connessioni più fluide tra i due partner.

L’ampio protocollo d’intesa firmato dal Qatar Airways Group Chief Executive, Akbar Al Baker, e dal China Southern Airlines President and Chief Executive Officer, Han Wensheng, si basa sull’accordo di codeshare esistente firmato dalle compagnie aeree nel dicembre 2019.

Come parte della collaborazione, tutti i futuri voli tra Cina e Qatar saranno in code-sharing, consentendo ai passeggeri di beneficiare di voli in coincidenza senza interruzioni. La più stretta collaborazione fornirà anche maggiori vantaggi per i clienti, tra cui un maggiore accesso alle lounge comuni e un accordo frequent flyer rafforzato che sarà presto confermato. Inoltre, le due compagnie aeree hanno concordato di supportare la crescita del Beijing Daxing International Airport in un importante international aviation hub per i servizi passeggeri e cargo.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Questo è l’ultimo capitolo nella storia del viaggio continuo della nostra compagnia aerea per fornire un’esperienza cliente migliorata e senza soluzione di continuità per i passeggeri che viaggiano attraverso i nostri hub Hamad International Airport, il nuovo Beijing Daxing International Airport e Guangzhou Baiyun International Airport.

Non vediamo l’ora di approfondire ulteriormente il nostro stretto rapporto con China Southern Airlines ed esplorare opportunità di collaborazione ancora maggiori negli anni a venire. I passeggeri possono viaggiare con fiducia sapendo che Qatar Airways si impegna per la sicurezza e il nostro punteggio di sicurezza COVID-19 a 5 stelle è una testimonianza dei nostri sforzi per rimanere la principale compagnia aerea globale per la biosicurezza”.

Han Wensheng, China Southern Airlines President and Chief Executive Officer, ha dichiarato: “In quanto compagnia aerea più grande della Cina, la cooperazione strategica tra China Southern Airlines e Qatar Airways fornirà ai passeggeri globali opzioni di viaggio ampliate e un’esperienza di viaggio eccezionale. La nostra collaborazione getterà anche una solida base per lo sviluppo del Beijing Daxing International Airport in un global aviation hub”.

L’accordo di codeshare ampliato è l’ultimo sviluppo del programma Qatar Airways di rafforzamento della cooperazione strategica tra le principali compagnie aeree globali, che negli ultimi mesi ha già visto partnership con American Airlines, JetBlue, Alaska Airlines, Oman Air e RwandaAir.

La cooperazione rafforzata tra Qatar Airways e China Southern Airlines è soggetta alla revoca delle attuali restrizioni di viaggio a seguito della pandemia di COVID-19 e delle approvazioni normative.

La compagnia di bandiera dello Stato del Qatar continua a ricostruire il proprio network, che attualmente conta oltre 140 destinazioni.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)