Geven e PriestmanGoode svelano il Materia Seat Model

Geven e PriestmanGoode hanno presentato una serie di sedili all’Aircraft Interiors Expo virtuale di quest’anno.

Dopo il lancio dell’Elemento economy seat lo scorso agosto, la partnership ha lanciato il suo nuovo Materia seat model. Entrambi i modelli fanno parte della linea di prodotti di nuova generazione di Geven: caratterizzati da un design innovativo, si concentrano sui vantaggi per i passeggeri e consentono la personalizzazione da parte delle compagnie aeree, quindi sono facilmente configurabili per diversi tipi di aeromobili.

“Il feedback del pubblico è stato molto positivo, con un interesse per questa nuova passenger centric Geven line di seating products.

Il design per la famiglia di sedili di nuova generazione è guidato da attributi chiave: funzionalità, pulizia dei contorni del design, il tutto abbracciando l’ineguagliabile patrimonio italiano di artigianato e design senza tempo. La nuova linea di sedili presenta una tavolozza di colori di base ispirata ai colori del marchio Geven e alla costa al tramonto. Nelle diverse classi, includono grigi, blu profondi con spruzzi di calore.

Passando dall’Economy alla Business Class, vi sono maggiori dettagli, utilizzando alcuni degli ultimi sviluppi nei materiali aeronautici e finiture come lamine con effetto metallico e plastica traslucida.

I sedili sono stati progettati per essere utilizzati su velivoli sia narrow che wide body, offrendo le stesse caratteristiche e livello di raffinatezza alle compagnie aeree in tutta la loro flotta. Forniscono anche un’esperienza coerente ai passeggeri sui voli a corto e lungo raggio.

Progettato per la short haul Business Class o long haul Premium Economy Class, Materia porta la passenger experience al livello successivo, ridefinendo il comfort con funzionalità integrate. Materia offre al passeggero diversi livelli di privacy, spazio di stivaggio e directional lighting per una serie di scenari.

I materiali sono stati selezionati per dare un maggiore senso di qualità, con dettagli come intarsi in legno, pelle e plastica. Il sedile è dotato di un monitor integrato leader di categoria per l’intrattenimento in volo, con un ripiano aggiuntivo sotto”, afferma Geven.

“Materia è il secondo modello di sedile della piattaforma di nuova generazione che incarna la nostra passenger centric philosophy”, afferma Pasquale Rapullini, RD Manager, Geven. “Il nostro obiettivo è fornire al passeggero un’esperienza di comfort e benessere. Tutte le caratteristiche e le opzioni sono concentrate sul raggiungimento di questo obiettivo. L’adozione di soluzioni tecniche all’avanguardia consente il miglioramento dello spazio abitativo e l’elevato livello di comfort integrato nel sedile. Materiali compositi per raggiungere profili ergonomici, pressure release wave system, supporto tablet innovativo e nuove cushion technologies sono solo alcune delle funzionalità introdotte su Materia”.

“Siamo orgogliosi di presentare l’ultima aggiunta alla nostra famiglia di sedili “Materia”. Questo nuovo modello di sedile incarna ciò che speriamo sia l’anima stessa della nostra identità italiana attraverso lo stile, il comfort, l’attento design, la lavorazione e l’appeal”, afferma Alberto Veneruso, Managing Director di Geven.

Daniel Macinnes, Design Director at PriestmanGoode, afferma: “La nostra partnership con Geven combina la loro competenza tecnica con la nostra conoscenza del design e la nostra visione combinata dell’esperienza del cliente. Abbiamo iniziato a lavorare su questa nuova generazione di sedili nel settembre 2020. Quello che abbiamo ottenuto è testimonianza delle eccezionali capacità di entrambi i team e dimostra che grandi collaborazioni possono portare a grande innovazione. I sedili di nuova generazione forniscono a Geven una forte offerta per supportare il settore dell’aviazione mentre iniziamo a muoverci verso la ripresa”.

Geven è un fornitore di sedili e interni per aerei con sede a Napoli, in Italia. PriestmanGoode è uno studio di design dedicato alla progettazione di un futuro migliore. Con sede a Londra e in Cina, l’azienda è specializzata nella progettazione incentrata sull’uomo e nel miglioramento della customer experience.

(Ufficio Stampa Geven – Photo Credits: Geven)