Leonardo confermata tra le aziende leader nei Dow Jones Sustainability Indices

Leonardo si conferma per il dodicesimo anno consecutivo nei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) di S&P Global, gli indici azionari che includono le aziende best-in-class in termini di sostenibilità a livello globale, posizionandosi con il punteggio più alto del settore Aerospace & Defense in base ai dati del Corporate Sustainability Assessment, aggiornati al 12 novembre 2021.

L’analisi condotta da S&P Global tiene conto delle performance economiche ed ESG (Environmental, Social & Governance) delle imprese, in un’ottica di miglioramento continuo e sulla base di informazioni in prevalenza pubbliche.

“La comunità finanziaria è sempre più impegnata nell’indirizzare gli investimenti in una logica di risposta alle sfide globali legate alle tematiche ESG. La conferma dell’inclusione nei Dow Jones Sustainability Indices è un risultato di primaria importanza che evidenzia l’impegno profuso da Leonardo in tutte le dimensioni della sostenibilità: economica e di governance, ambientale e sociale. Saperle gestire con successo significa aumentare la nostra capacità di attrarre investitori e cogliere le opportunità, riducendo l’esposizione ai rischi in una fase caratterizzata da profondi cambiamenti”, commenta Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo.

“Questo importante riconoscimento ci rende orgogliosi e testimonia il posizionamento del Gruppo sui più alti standard di sostenibilità, nonché il crescente livello di trasparenza verso gli stakeholder. Un risultato che si rinnova anche quest’anno grazie all’impegno di tutte le persone di Leonardo, che contribuiscono a rendere la sostenibilità un fattore essenziale della cultura e del business aziendale”, sottolinea Luciano Carta, Presidente di Leonardo.

Leonardo ha inserito indicatori ESG, oggettivi e misurabili, anche nella recente linea di credito ESG-linked, nell’ambito della politica di remunerazione e nel primo Bilancio Integrato.

L’inclusione nei DJSI di S&P Global si aggiunge a quanto la Società ha ottenuto negli ultimi due anni: il posizionamento nella fascia A del Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency (DCI) elaborato da Transparency International, l’inclusione nel Gender Equality Index di Bloomberg, la riconferma del ruolo di Global Compact LEAD delle Nazioni Unite, l’inserimento nella Climate A List 2020 di CDP (ex Carbon Disclosure Project) per le misure contro il cambiamento climatico, nonché un migliore posizionamento nei principali rating ESG.

Il focus sulle tematiche legate alla sostenibilità è uno dei driver del piano strategico “Leonardo Be Tomorrow 2030”.

Per approfondimenti si rimanda alla sezione Indici e rating ESG del sito web www.leonardocompany.com.

