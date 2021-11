Embraer consegna il primo Phenom 300E in Ecuador

Embraer ha recentemente consegnato un nuovo Phenom 300E a un cliente sconosciuto a Quito, in Ecuador, segnando la prima consegna del tipo di aeromobile nel paese.

“La tecnologia, le prestazioni e il comfort del Phenom 300E sono fondamentali per le missioni in cui l’aereo volerà. Con un’autonomia di 2.010 nm (3.724 km), l’aereo offre anche performance di decollo uniche, che gli consentono di partire da Quito International (SEQM) al suo maximum structural take-off weight (MTOW) a temperature fino a ISA+26 su piste asciutte o bagnate e volare senza scalo a Miami, per esempio.

Oltre al range del Phenom 300E, il velivolo è stato selezionato dal cliente per la sua capacità di operare da aeroporti impegnativi con performance notevoli quando si affrontano short runways, altitudini elevate e montagne circostanti. Con eccellenti runway and climb capabilities, il Phenom 300E dimostra performance ineguagliabili con tecnologie come il Synthetic Vision System (SVS) per fornire una maggiore situational awareness e un runway overrun awareness and alerting system (ROAAS), la prima tecnologia del suo genere ad essere sviluppata e certificata nella business aviation”, afferma Embraer.

“Siamo orgogliosi di consegnare il primo Phenom 300E in Ecuador e crediamo che sia l’aereo perfetto per effettuare voli sia a livello domestico che internazionale da Quito”, ha affermato Gustavo Teixeira, Embraer Sales VP for Latin America. “Come best-selling light jet series per nove anni consecutivi, l’aereo è leader nella sua classe e offre non solo tecnologia e performance incredibili, ma anche un comfort eccezionale. Sebbene questa sia la prima consegna di Phenom 300E in Ecuador, abbiamo in programma di consegnare un altro velivolo a un cliente separato nel paese nel 2022, il che riflette il nostro impegno a offrire la migliore esperienza, anche su terreni difficili”.

“Con le migliori climb and field performance della sua categoria, il Phenom 300E presenta anche vantaggi in termini di costi per le operazioni e la manutenzione. L’aereo è in grado di volare a 45.000 piedi (13.716 metri) ed è dotato di due motori Pratt & Whitney Canada PW535E1 con 3.478 libbre di spinta ciascuno”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)