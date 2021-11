IATA: i passeggeri desiderano utilizzare la biometria per evitare le code

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato i risultati del suo Global Passenger Survey (GPS) 2021, che ha portato a due conclusioni principali:

– I passeggeri desiderano utilizzare l’identificazione biometrica se accelera i processi di viaggio.

– I passeggeri vogliono trascorrere meno tempo in coda.

“I passeggeri hanno parlato e vogliono che la tecnologia lavori di più, trascorrendo meno tempo in coda. Sono disposti a utilizzare i dati biometrici se forniscono questo risultato. Prima che il traffico aumenti, abbiamo una finestra di opportunità per garantire un regolare ritorno al viaggio dopo la pandemia e fornire miglioramenti dell’efficienza a lungo termine per passeggeri, compagnie aeree, aeroporti e governi”, ha affermato Nick Careen, IATA’s Senior Vice President for Operations, Safety and Security.

Il 73% dei passeggeri è disposto a condividere i propri dati biometrici per migliorare i processi aeroportuali (rispetto al 46% del 2019). L’88% condividerà le informazioni sull’immigrazione prima della partenza per un’elaborazione rapida.

Poco più di un terzo dei passeggeri (36%) ha sperimentato l’uso di dati biometrici durante il viaggio. Di questi, l’86% è soddisfatto dell’esperienza. La protezione dei dati rimane un problema chiave, con il 56% che indica preoccupazione per le violazioni dei dati. I passeggeri vogliono chiarezza su con chi vengono condivisi i loro dati (52%) e su come vengono utilizzati/elaborati (51%).

Il 55% dei passeggeri ha identificato la coda all’imbarco come una delle principali aree di miglioramento. Il 41% dei passeggeri ha identificato la coda ai controlli di sicurezza come una priorità assoluta per il miglioramento. Il 38% dei passeggeri ha identificato il tempo di coda al controllo di frontiera/immigrazione come un’area di miglioramento.

Con ulteriori controlli dei documenti per il COVID-19, i tempi di elaborazione negli aeroporti stanno richiedendo più tempo. Prima del COVID-19, i passeggeri medi hanno trascorso 1,5 ore nei processi di viaggio (check-in, sicurezza, controllo di frontiera, dogana e ritiro bagagli). I dati attuali indicano che i tempi di elaborazione degli aeroporti sono aumentati a 3 ore durante l’ora di punta con volumi di viaggio a solo il 30% circa dei livelli pre-COVID-19. Gli aumenti maggiori si registrano al check-in e al controllo delle frontiere (emigrazione e immigrazione) dove le credenziali sanitarie di viaggio vengono verificate principalmente come documenti cartacei.

Questo supera il tempo che i passeggeri vogliono dedicare ai processi in aeroporto. Il sondaggio ha rilevato che: l’85% dei passeggeri desidera dedicare meno di 45 minuti ai processi in aeroporto se viaggia solo con il bagaglio a mano; il 90% dei passeggeri desidera dedicare meno di un’ora ai processi in aeroporto quando viaggia con un bagaglio registrato.

IATA, in collaborazione con le parti interessate del settore, ha due programmi maturi che possono supportare un’accelerazione dell’aviazione post-pandemia e fornire ai viaggiatori l’esperienza accelerata che richiedono.

IATA Travel Pass è una soluzione per gestire la complessa miriade di credenziali sanitarie di viaggio richieste dai governi. L’app offre ai viaggiatori un modo sicuro e protetto per verificare i requisiti per il loro viaggio, ricevere i risultati dei test e scansionare i certificati di vaccinazione, verificare che soddisfino i requisiti di destinazione e di transito e condividerli senza sforzo con i funzionari sanitari e le compagnie aeree prima della partenza. Ciò ridurrà le code e la congestione per i controlli dei documenti, a vantaggio di viaggiatori, compagnie aeree, aeroporti e governi.

One ID è un’iniziativa che sta aiutando il settore alla transizione verso un giorno in cui i passeggeri possono spostarsi dall’ingresso in aeroporto al gate utilizzando un singolo token di viaggio biometrico come una scansione del viso, delle impronte digitali o dell’iride. Le compagnie aeree sostengono fortemente l’iniziativa. La priorità ora è garantire che ci sia una regolamentazione in atto per supportare la visione di un’esperienza di viaggio paperless. One ID non solo renderà i processi più efficienti per i passeggeri, ma consentirà anche ai governi di utilizzare risorse preziose in modo più efficace.

“Non possiamo semplicemente tornare a come erano le cose nel 2019 e aspettarci che i nostri clienti siano soddisfatti. Prima della pandemia ci stavamo preparando a portare il self-service a un livello superiore con One ID. La crisi rende ancora più urgenti le sue doppie promesse di efficienza e risparmio. Abbiamo assolutamente bisogno di tecnologie come IATA Travel Pass per riattivare il self-service o il recupero sarà travolto dai controlli dei documenti cartacei. I risultati del GPS sono un’altra prova della necessità di un cambiamento”, ha affermato Careen.

(Ufficio Stampa IATA)