Emirates annuncia un importante programma di retrofit per 105 velivoli

Al Dubai Airshow 2021 Emirates ha annunciato che aggiornerà 105 dei suoi velivoli a fusoliera larga con il suo prodotto Premium Economy, oltre ad altri miglioramenti della cabina.

Il programma di retrofit di 18 mesi, il cui inizio è previsto per la fine del 2022, sarà interamente condotto presso l’Engineering Centre all’avanguardia di Emirates a Dubai. Vedrà 52 Emirates A380 e 53 Boeing 777 dotati di una nuova classe di cabina, la Premium Economy. La compagnia aerea sta anche valutando l’installazione di un nuovissimo prodotto di Business Class sul suo aereo Boeing 777, con sedili personalizzati in un layout 1-2-1.

Sir Tim Clark, President Emirates Airline, ha dichiarato: “Emirates sta investendo in questo programma di retrofit per garantire di continuare a soddisfare le esigenze dei nostri clienti e fornire le migliori esperienze nel cielo. Da quando abbiamo introdotto i nostri posti Premium Economy un anno fa, abbiamo ricevuto una risposta estremamente positiva. I clienti sono rimasti stupiti dalla qualità e dal comfort. Come Emirates ha fatto con le nostre esclusive First, Business and full-service Economy travel experiences, intendiamo sviluppare ulteriormente la nostra Premium Economy in un’esperienza Emirates distintiva che non ha eguali nel settore. Stiamo anche considerando un nuovissimo prodotto Business Class. Maggiori dettagli saranno rivelati a tempo debito”.

Sir Tim ha aggiunto: “È anche motivo di orgoglio che l’intero progetto di retrofit venga condotto presso la nostra sede di Dubai. Dimostra le forti capacità aeronautiche che sono state sviluppate all’interno della compagnia aerea Emirates e nel più ampio ecosistema degli Emirati Arabi Uniti per supportare un programma così altamente specializzato e tecnico”.

Al termine del programma di retrofit, Emirates disporrà di un totale di 111 Boeing 777 e Airbus A380 con posti in Premium Economy, inclusi i 6 A380 che saranno consegnati alla compagnia aerea con quattro classi di cabina entro dicembre 2021.

Sull’Emirates Boeing 777, 5 file di sedili della classe Economy situati appena dietro la Business Class verranno rimosse per installare 24 posti Premium Economy disposti nella configurazione 2-4-2. Sull’A380 di Emirates, 56 posti Premium Economy saranno installati nella parte anteriore del ponte principale in configurazione 2-4-2.

“La Premium Economy di Emirates è in una classe a parte. Rivestito in pelle antimacchia della migliore qualità con dettagli di cucitura e una finitura del pannello in legno, ogni sedile è progettato per offrire comfort e supporto ottimali con poggiatesta, poggiapolpacci e poggiapiedi regolabili in 6 posizioni. Offrendo un generoso pitch fino a 40 pollici, ogni sedile è largo 19,5 pollici e reclinabile in una comoda posizione con ampio spazio per distendersi. Altri tocchi includono punti di ricarica facilmente accessibili sul sedile, un ampio tavolo da pranzo e un tavolino da cocktail laterale.

Sullo schermo personale da 13,3 pollici dello schienale del sedile, uno dei più grandi della sua categoria, i clienti possono godersi l’impareggiabile gamma di musica, film, TV, notizie e altri contenuti sul pluripremiato sistema ice di Emirates”, afferma Emirates.

Entro la fine di dicembre 2021 gli A380 di Emirates con Premium Economy opereranno sui voli della compagnia aerea per Francoforte, Londra Heathrow, New York JFK e Parigi.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)