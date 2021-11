Rolls-Royce: nuovi annunci al Dubai Airshow

Rolls-Royce plc ha firmato un accordo con Silk Way West Airlines per fornire motori sostitutivi per cinque dei suoi Boeing 747-400F con motore RB211-524, che supporteranno le loro operazioni fino al 2026.

L’accordo fornirà alla compagnia aerea cargo un minimo di 20.000 flight cycles of engine life per i prossimi cinque anni e fornirà loro una soluzione conveniente per mantenere la loro flotta al suo attuale livello di operatività.

Rolls-Royce fornisce servizi a Silk Way West Airlines dal 2017 e continuerà a lavorare a stretto contatto con loro per supportare la manutenzione della loro flotta di B747-400F.

Chris Cholerton, presidente Rolls-Royce Civil Aerospace, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver firmato oggi questo accordo con Silk Way Airlines. L’utilizzo dei motori esistenti per fornire loro un modo conveniente per mantenere la propria flotta è una soluzione efficiente e logica per supportare le loro operazioni fino al 2026. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con loro e di rafforzare il nostro rapporto man mano che crescono in futuro”.

“È con grande onore che continuiamo con successo la nostra cooperazione di lunga durata con Rolls-Royce. Mantenere uno stretto rapporto con uno dei nostri partner globali è di importanza strategica e consideriamo la firma di questo accordo come una nuova fase nella storia delle nostre relazioni bilaterali. Grazie a questo accordo, Silk Way West Airlines sarà in grado di realizzare con successo la sua strategia aziendale per quanto riguarda il previsto rinnovo della flotta”, ha affermato Zaur Akhundov, Presidente di Silk Way Group.

Il motore Rolls-Royce Trent 700 equipaggia altri due velivoli MRTT negli Emirati Arabi Uniti

Il motore Rolls-Royce Trent 700 equipaggerà altri due velivoli Multi Role Tanker Transport (MRTT) per gli Emirati Arabi Uniti (UAE).

L’annuncio del successivo ordine di acquisizione è stato dato da Airbus durante il Dubai Air Show (leggi anche qui). Gli Emirati Arabi Uniti hanno già tre MRTT con motore Trent 700 in servizio e con questo ordine aggiuntivo la flotta totale salirà a cinque, il che è un segnale di fiducia nella flotta MRTT e nelle performance che il motore Trent 700 è in grado di fornire.

In servizio da oltre 25 anni, il motore Trent 700 ha registrato oltre 60 milioni di ore e oltre 40.090 ore di volo senza una shop visit. Oltre il 70% delle operazioni in Medio Oriente è alimentato dal Trent 700 e la maggior parte della più ampia flotta di A330 è equipaggiata con questo motore, dimostrando un’eccellente affidabilità, capacità e il minor lifetime fuel burn di tutte le engine options per l’aeromobile.

Jay Dagher, Vice President, Defence Business Development – Middle East, ha dichiarato: “Sono lieto dell’annuncio che consentirà a Rolls-Royce di continuare a supportare Airbus attraverso il programma MRTT e di estendere la nostra stretta collaborazione con il nostro cliente degli Emirati Arabi Uniti. Gli Emirati Arabi Uniti sono un mercato importante per Rolls-Royce e siamo orgogliosi di avere una stretta relazione con questo importante cliente per supportare le attuali piattaforme con i nostri prodotti. Non vediamo l’ora di far crescere questa relazione mentre cerchiamo di costruire su quelle solide fondamenta identificando e coltivando ulteriori partnership strategiche necessarie per il successo reciproco”.

In Rolls-Royce, le tre attività principali, Civil, Defense e Power Systems, sono ben rappresentate negli Emirati Arabi Uniti e sono partner delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti nei settori aereo, marittimo e terrestre. Rolls-Royce ha solide partnership esistenti con i fornitori degli Emirati Arabi Uniti, incluso GAL, per il supporto della flotta dell’aeronautica degli Emirati Arabi Uniti.

Nello specifico per gli Emirati Arabi Uniti, i motori installati comprendono l’Adour per la flotta di aeromobili UAE Airforce Hawk, i motori Viper per gli MB339, i motori Trent 700 su MRTT, i motori M250 su Bell Helicopters, il motore T56 che alimenta le varianti C-130 H e L e i motori BR710 sul Global Eye 6.000.

