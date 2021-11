Qatar Airways Privilege Club e JetBlue TrueBlue lanciano una Loyalty Partnership

Qatar Airways e JetBlue stanno lanciando una Loyalty Partnership reciproca, portando vantaggi aggiuntivi ai membri dei programmi fedeltà di entrambe le compagnie aeree. I soci Qatar Airways Privilege Club possono ora guadagnare Qmiles sui voli operati da JetBlue e i soci JetBlue TrueBlue possono guadagnare punti sui voli Qatar Airways.

I membri del Privilege Club possono ora volare verso più destinazioni negli Stati Uniti, nei Caraibi e in America Centrale, collegandosi oltre i gateway statunitensi di Qatar Airways alla rete di 100 città di JetBlue, accumulando Qmiles. Questo porta il numero totale di destinazioni nelle Americhe a più di 300 città, consentendo ai membri del Privilege Club di guadagnare Qmiles quando volano con le compagnie aeree partner.

I membri del Privilege Club possono inoltre utilizzare le loro Qmiles per volare con JetBlue, un’opzione che sarà resa disponibile nei prossimi mesi. Ciò fornirà ai membri Privilege Club una maggiore flessibilità per usufruire di award flights quando volano negli Stati Uniti, nei Caraibi e in America Centrale. Per info: http://www.qatarairways.com/en/Privilege-Club/JetBlue.html.

Mark AP Drusch, Senior Vice President Revenue Management, Strategic Alliances and Loyalty, Qatar Airways, ha dichiarato: “Qatar Airways offre ai suoi stimati membri del Privilege Club più opzioni per guadagnare Qmiles mentre si collegano a diversi angoli del mondo attraverso la loyalty partnership con JetBlue, ampliando le opportunità di ricompensa per loro. Siamo orgogliosi di espandere la nostra rete nelle Americhe a oltre 300 destinazioni attraverso la nostra partnership rafforzata con JetBlue, offrendo servizi verso più stati di qualsiasi altra compagnia aerea”.

Jayne O’Brien, Head of Marketing & Loyalty of JetBlue, ha dichiarato: “L’aggiunta della possibilità di guadagnare punti o Qmiles attraverso i nostri due programmi fedeltà offre sia ai membri JetBlue TrueBlue che ai membri del Privilege Club di Qatar Airways ancora più valore e versatilità quando volando su entrambi i vettori. Se combinato con la nostra solida partnership di code sharing, l’accumulo di punti o Qmiles rafforza ulteriormente la partnership tra le nostre due compagnie aeree e rende più facile per i nostri clienti fedeli ricevere premi più spesso”.

I soci Privilege Club possono guadagnare Qmiles volando con Qatar Airways, le compagnie aeree oneworld® e altre compagnie aeree partner, nonché con una serie di partner finanziari e lifestyle. Le Qmiles possono essere utilizzate per una serie di premi tra cui award flights, upgrade di cabina, bagaglio extra, un soggiorno in uno degli oltre 350.000 hotel in tutto il mondo con Hotel & Car Rewards e altro ancora.

L’anno scorso, il Privilege Club di Qatar Airways è stato uno dei primi programmi fedeltà delle compagnie aeree ad annunciare un’offerta di estensione del livello fino a 12 mesi per i suoi membri e, all’inizio di quest’anno, il Privilege Club ha onorato un’ulteriore protezione del tier status fino al 31 dicembre 2021. Nell’ultimo anno, Privilege Club ha continuato a investire nella ridefinizione del programma, compresa la riduzione del numero di Qmiles necessarie per prenotare voli premio fino al 49% e l’eliminazione delle spese di prenotazione per i voli premio. Ha inoltre rivisto la sua politica Qmiles in modo che quando un membro li guadagna o li spende, il suo saldo è valido per ulteriori 36 mesi.

All’Hamad International Airport, i membri del Privilege Club possono usufruire delle lounge più lussuose del mondo.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)