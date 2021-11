Le Lufthansa Group Airlines offrono 440 voli aggiuntivi per Natale e Capodanno grazie alla forte domanda

Le compagnie aeree di Lufthansa Group (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Eurowings) offrono circa 80.000 posti aggiuntivi su 440 voli extra per le imminenti festività natalizie e Capodanno. Le compagnie aeree stanno ora rispondendo all’aumento della domanda di voli durante le vacanze natalizie riprendendo le destinazioni, aumentando la frequenza dei collegamenti esistenti o implementando aeromobili più grandi.

Solo dai suoi hub di Monaco e Francoforte, Lufthansa offre più di 120 voli aggiuntivi con una capacità di 25.000 posti durante il periodo natalizio.

Negli Stati Uniti, New York e le destinazioni nello stato della Florida sono prenotate particolarmente spesso. In Europa, le destinazioni in Spagna continentale e nelle Isole Canarie, il Portogallo e altre destinazioni nella regione mediterranea e in Scandinavia sono particolarmente richieste. Oltre a queste destinazioni, le località sciistiche innevate in Lapponia (Finlandia settentrionale) sono tornate nel flight schedule. Durante le festività natalizie e il capodanno si arriva da Francoforte a Ivalo e Kuusamo, nonché da Monaco di Baviera a Kittilä in Lapponia e Tromsö in Norvegia, aurora boreale inclusa.

Tutti i voli sono immediatamente prenotabili. Con la pianificazione, i viaggiatori aerei dovrebbero considerare in ogni caso le normative vigenti in materia di ingresso e quarantena. Gli ospiti possono trovare informazioni anche su www.auswaertiges-amt.de.

I viaggiatori possono dare un contributo personale alla protezione del clima e rendere il loro viaggio aereo CO2 neutral. Oltre alla possibilità di compensare il volo tramite progetti climatici di alta qualità, gli ospiti Lufthansa possono già oggi volare con carburante sostenibile. Le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno integrato le opzioni nel processo di prenotazione. I frequent flyer possono trovarle nell’app Miles & More. Ulteriori informazioni sono disponibili su compensaid.com.

(Ufficio Stampa Lufthansa)