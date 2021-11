Eve e Senna Brand creano Eve-Senna eVTOL

Eve Air Mobility e il Senna Brand hanno annunciato oggi una collaborazione per sviluppare il progetto eVTOL Eve-Senna. Il progetto simboleggia una visione di un futuro sostenibile e innovativo nel mercato della mobilità urbana. La partnership mira anche a contribuire all’evoluzione del futuro della mobilità in Brasile e nel mondo. L’accordo arriva mentre Eve, un’organizzazione creata da Embraer per potenziare il global Urban Air Mobility (UAM) ecosystem, celebra il suo primo anno di attività.

Il design di Eve-Senna eVTOL si ispira alla SENNA brand vision di sfidare i confini e creare prodotti con passione e scopo in modo autentico e futuristico. Il design, i colori e gli interni dell’aeromobile promettono di offrire un’esperienza unica ai membri dell’equipaggio e ai passeggeri.

“Ho avuto il privilegio di far parte della generazione che ha accompagnato la carriera di Ayrton Senna. La sua audace capacità di superare le sfide, i suoi successi e la sua passione per la tecnologia sono stati un’ispirazione per la mia carriera in ingegneria. Sono sicuro che questa partnership ispirerà nuove generazioni per sviluppare tecnologie che trasformeranno il futuro”, ha affermato Andre Stein, CEO di Eve.

“È nel SENNA brand DNA sfidare sempre i limiti in ogni campo di attività, fornendo al mondo prodotti innovativi che dimostrino che il superamento dei limiti è possibile e necessario. Nei campi della sostenibilità e della mobilità, sappiamo che il futuro sarà creare nuove soluzioni di locomozione integrate che si concentrano sullo sviluppo di un’economia sostenibile, migliorando la qualità della vita in tutto il mondo e il nostro pianeta. Questa sfida è collettiva e stiamo collaborando con uno dei leader in questa rivoluzione, vale a dire Eve. Associarci a un’azienda come Eve è un grande privilegio”, ha affermato Bianca Senna, CEO of Senna brand.

Eve mira a stimolare la co-creazione e la reimmaginazione dell’UAM in modo sostenibile, pensando non solo all’ambiente ma anche ai benefici per la società. La partnership con Senna Brand rafforza questo posizionamento e ispirerà le nuove generazioni per il futuro della mobilità e dell’accessibilità.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)