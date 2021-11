Akasa Air ordina i motori LEAP-1B di CFM per avviare le operazioni in India

Akasa Air ha annunciato l’acquisto di motori CFM LEAP-1B per equipaggiare i suoi aerei Boeing 737 MAX recentemente annunciati (leggi anche qui). L’accordo, che include anche motori di ricambio e un long-term services agreement, ha un valore di quasi 4,5 miliardi di dollari USA al prezzo di listino.

Con questo purchase and services agreement, Akasa Air avrà dal primo giorno delle sue operazioni un programma di manutenzione innovativo e completo fornito da CFM.

“Siamo estremamente lieti di collaborare con CFM International mentre intraprendiamo un viaggio entusiasmante per lanciare la compagnia aerea più ecologica, economica e affidabile in India. La nostra partnership con CFM garantirà la nostra adesione ai più alti standard mondiali di manutenzione e forniremo la migliore technical dispatch reliability del settore”, afferma Vinay Dube, CEO, Akasa Air.

Dube ha inoltre aggiunto: “Il motore LEAP-1B all’avanguardia e ad alte performance supporterà la nostra cultura basata sulla tecnologia, consentendo il monitoraggio del motore in tempo reale e la pianificazione della manutenzione predittiva. Con questo accordo, ora abbiamo le basi per garantire le operazioni più competitive e affidabili nel nostro mercato in rapida crescita”.

“Siamo orgogliosi di sviluppare una forte relazione con Akasa e di svolgere un ruolo chiave nel lancio delle loro operazioni fornendo loro industry-leading asset utilization, fuel efficiency, overall cost of ownership”, afferma Philippe Couteaux, Executive Vice President of Sales and Marketing for CFM International. “A nome dell’intero team in tutto il mondo, sarà un grande onore contribuire al lancio di questa nuova compagnia aerea con il supporto e l’affidabilità leader del settore che sono diventati un segno distintivo di CFM International”.

“Da quando CFM ha consegnato i primi motori CFM56 nei primi anni ’90, l’azienda ha sviluppato un rapporto di fiducia con le principali compagnie aeree indiane e ha svolto un ruolo chiave nella continua crescita del mercato interno indiano. Ad oggi, quasi 600 motori sono operati da compagnie aeree del subcontinente indiano e sono in ordine più di 1.700 motori LEAP.

Il motore LEAP di CFM continua a stabilire nuovi standard di settore per fuel efficiency and asset utilization, registrando oltre 12 milioni di engine flight hours in commercial operation. La flotta fornisce un migliore consumo di carburante e minori emissioni di CO2, oltre a un significativo miglioramento della rumorosità rispetto ai motori CFM56, pur mantenendo la leggendaria affidabilità CFM. Il motore LEAP-1B è entrato in servizio sul Boeing 737 MAX nel 2017. Più di 600 velivoli sono stati consegnati a circa 66 operatori in tutto il mondo e la flotta ha registrato oltre 2,5 milioni di engine flight hours”, afferma CFM International.

CFM e Salam Air siglano Support Agreement

Nei giorni scorsi, sempre al Dubai Airshow, CFM International ha annunciato che ha concluso con Salam Air un engine maintenance agreement abbinato all’acquisizione di motori di ricambio.

Salam Air, primo vettore low cost nel Sultanato dell’Oman, ha iniziato le operazioni domestiche di linea nel gennaio 2017 e da allora si è espansa per servire più di 32 destinazioni in Medio Oriente, Africa, India, Nepal, Pakistan e Turchia, tra le altre. La compagnia aerea opera una flotta di sette aeromobili della famiglia Airbus A320neo alimentati da motori CFM LEAP-1A, con l’intenzione di introdurre un ulteriore A321neo nel 2022.

“Siamo stati con Salam Air sin dall’inizio ed è stato un privilegio vederli crescere così rapidamente e con così tanto successo”, ha affermato Philippe Couteaux, vice president of Sales and marketing for CFM International. “Apprezziamo la continua fiducia che hanno riposto nelle persone e nei nostri prodotti e non vediamo l’ora di continuare a espandere la nostra relazione in futuro”.

Il CEO di SalamAir, il capitano Mohamed Ahmed, ha dichiarato: “Con i piani di espansione che abbiamo per la compagnia aerea e l’attuale tendenza al rialzo che vediamo nei viaggi aerei, CFM è un partner affidabile per supportare i nostri requisiti. Pertanto, continuiamo la nostra partnership con CFM che speriamo rafforzi le nostre risposte e il nostro turnaround”.

(Ufficio Stampa CFM International)