Geven: Wizz eleziona i sedili SuperEco portando il totale di Geven-equipped aircraft a 232

Geven si è aggiudicata il riconoscimento di WIZZ Air per la fornitura di economy passenger seat sulla loro prossima flotta di 20 A321 XLR.

“Il nuovo “SuperEco” economy class seat di Geven ha conquistato il cliente di lunga data WIZZ ancora una volta per le sue interessanti caratteristiche. Più leggero, quindi rappresenta un risparmio di carburante e minori emissioni di CO2 per posto, ancora più eccezionale nello spazio abitativo, elegante nel suo all Italian way, il SuperEco è proprio quello che WIZZ stava cercando per queste nuove new longer range additions alla sua flotta in continua crescita.

Dagli albori della Compagnia, Wizz ha scelto di avere più di 200 velivoli con Geven seat models, tra quelli in servizio e in ordine fino ad oggi”, afferma Geven.

Owain Jones di WIZZ Air afferma: “Siamo entusiasti di ricevere la più recente tecnologia di Geven per questi ultra-light weight seats in 20 dei nostri nuovi aeromobili A321 XLR. Questi posti contribuiranno alle iniziative di sostenibilità di WIZZ Air, che mirano a ridurre il consumo di carburante e quindi a ridurre le emissioni di un ulteriore 25% nel prossimo decennio. Siamo convinti che grazie al loro design ergonomico e sottile, ma anche confortevole, questi nuovi sedili conquisteranno anche i cuori dei nostri passeggeri”.

(Ufficio Stampa Geven – Photo Credits: Geven)