ATR riconferma la leadership nel regional aviation market annunciando 29 ordini e una nuova engine series al Dubai Airshow

In occasione del Dubai Airshow, ATR ha dimostrato ancora una volta il suo impegno a dettare il ritmo dell’aviazione regionale ora e in futuro.

Con il lancio del nuovo motore PW127XT, ATR ha confermato la sua strategia di offrire ai clienti la migliore proposta di valore migliorando l’economia operativa e la sostenibilità attraverso l’accesso alle ultime innovazioni non appena disponibili. Air Corsica, cliente di lancio di questa nuova serie di motori, beneficerà di una riduzione del 20% dei costi di manutenzione e di una riduzione del 3% del consumo di carburante.

Fabrice Vautier, Senior-Vice President Commercial, afferma: “Lo show di quest’anno è stato molto focalizzato sul futuro dell’aviazione, con la sostenibilità come obiettivo. I turboelica sono già uno strumento essenziale per raggiungere il net zero-carbon emissions target del settore, offrendo al contempo ulteriori opportunità per connettere persone e imprese. Sono lieto di assistere a concreti segnali di ripresa dal mercato con i nostri annunci di ordini e le conversazioni che abbiamo avuto durante la fiera. Le tendenze future portano verso una mobilità regionale più sostenibile e la famiglia di velivoli ATR è nella posizione perfetta per soddisfare questa domanda, oggi e domani”.

“ATR vede un forte potenziale di crescita, come ideale per adattarsi al mutevole panorama dell’aviazione regionale:

– le nuove tendenze comportamentali che emergono dalla pandemia, come il lavoro a domicilio e il boom dell’e-commerce, aumenteranno la domanda di aerei passeggeri e cargo regionali;

– un’ondata di sostituzione di oltre 900 turboelica nella categoria 30-50 posti porterà ulteriori opportunità;

– le comunità isolate che vivono vicino a aeroporti impegnativi chiedono sempre più di beneficiare di viaggi regionali rapidi e convenienti e dello sviluppo economico associato;

– i passeggeri di tutto il mondo cercano più collegamenti punto-punto;

– l’intera società chiede che l’aviazione sia più sostenibile che mai.

I velivoli ATR sono la scelta ottimale e più sostenibile per servire rotte regionali ai costi operativi più bassi per le compagnie aeree, e i 29 ordini di ATR registrati dall’inizio dell’anno ne sono una chiara testimonianza”, afferma ATR.

Ordini dall’inizio del 2021

Sky Express 6 x ATR 72-600

TAROM 3 x ATR 72-600

Binter Canarias 4 x ATR 72-600

Air Corsica 5 x ATR 72-600, cliente di lancio del PW127XT

Undisclosed 5 x ATR 72-600

Afrijet 3 x ATR 72-600

Japan Air Commuter 1 x ATR 42-600

Undisclosed 2 x ATR 42-600

“Nell’ultimo decennio ATR ha detenuto il 75% del turboprop market e il 36% del regional market complessivo. Anche quest’anno il produttore di turboelica ha raggiunto traguardi unici: il suo 40° anniversario, 1.800 ordini e 1.600 consegne. Inoltre, con 16 velivoli consegnati finora nel 2021, ATR prevede di quasi triplicare il numero di consegne rispetto al 2020”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)