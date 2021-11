Eurowings: quattro nuove destinazioni nel Nord Europa a partire da dicembre

Giusto in tempo per il periodo natalizio, Eurowings ha aggiunto al suo programma di voli quattro destinazioni invernali in Svezia, Finlandia e Norvegia: a partire dai primi di dicembre, la compagnia volerà verso quattro nuove destinazioni nel Nord Europa da Düsseldorf e Stoccarda.

Da Düsseldorf, la base più grande di Eurowings, Eurowings decollerà per Tromsø, Norvegia, per la prima volta il 4 dicembre. La città si trova a 344 chilometri a nord del Circolo Polare Artico, alla latitudine dell’Alaska settentrionale. Come destinazione di viaggio, la regione è particolarmente attraente a causa dell’aurora boreale. La rotta Düsseldorf-Tromsø sarà offerta ogni sabato a prezzi a partire da 47,99 euro, e anche il martedì a partire dal 21 dicembre. Sulla rotta verrà utilizzato un Airbus A319.

Sempre da Düsseldorf, Eurowings volerà la domenica a Rovaniemi in Finlandia a partire dal 5 dicembre. La città si trova vicino al Circolo Polare Artico, un po’ più a sud di Tromsø. Oltre a questi voli regolari, la compagnia aerea trasporterà i suoi passeggeri dalla capitale del Nord Reno-Westfalia a Rovaniemi il 23 e 30 dicembre 2021 e il 4 e 6 gennaio 2022. Rovaniemi è la capitale della Lapponia ed è principalmente conosciuta ai turisti dalla Germania per i suoi tour dell’aurora boreale. Tuttavia, oltre all’accogliente villaggio di Babbo Natale a circa otto chilometri a nord del centro di Rovaniemi, i visitatori della città possono anche esplorare il centro scientifico e l’imponente museo Arktikum, con un’architettura spettacolare e mostre sulla storia dell’estremo nord e sulla vita nel regione. I voli da Düsseldorf a Rovaniemi partono da 59,99 euro per un biglietto di sola andata.

Le città svedesi di Kiruna e Luleå sono nuovamente accessibili dalla Germania meridionale con l’orario dei voli invernali 2021/22: Eurowings volerà verso entrambe le destinazioni da Stoccarda. I voli per Luleå inizieranno il 19 dicembre 2021. Luleå si trova nel nord della Svezia e affascina con le sue luci polari e i paesaggi ghiacciati cristallini. La zona offre interessanti esperienze per il tempo libero come safari in motoslitta, tour dell’aurora o gite con il rompighiaccio. Eurowings volerà sulla rotta Stoccarda-Luleå il mercoledì e la domenica con un Airbus A319 a partire da metà dicembre, con prezzi a partire da 47,99 euro per un biglietto di sola andata.

Kiruna, la città più settentrionale della Svezia, è la seconda nuova destinazione da Stoccarda. La notte polare qui dura dal 12 al 31 dicembre. I visitatori della regione possono aspettarsi attività come sci, slitte trainate da cani e racchette da neve. Anche l’hotel di ghiaccio di Jukkasjärvi è una calamita per i visitatori: viene ricostruito ogni anno a partire da ottobre e apre a dicembre. Eurowings volerà verso il nord della Svezia ogni sabato dal 18 dicembre 2021, con prezzi a partire da 47,99 euro per un biglietto di sola andata.

Tutte le nuove rotte possono essere prenotate su eurowings.com e comodamente nell’app Eurowings. I passeggeri di Eurowings viaggiano con la massima flessibilità e sicurezza: in tutta Europa, la compagnia aerea ha introdotto concetti di sicurezza esemplari negli aeroporti e a bordo. Maggiori informazioni sono disponibili qui: https://www.eurowings.com/en/information/news-help/corona-information-hub.html.

Le compagnie aeree di Lufthansa Group (Eurowings, Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines) offrono circa 80.000 posti aggiuntivi su 440 voli supplementari per le imminenti festività natalizie a Natale e Capodanno (leggi anche qui). Riprendendo i voli verso le destinazioni e aumentando la frequenza dei collegamenti esistenti o schierando velivoli più grandi, le compagnie aeree stanno rispondendo alla domanda di voli durante le vacanze invernali che è in aumento da settimane.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)