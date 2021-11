Boeing consegna il primo P-8A Poseidon alla Norvegia

La Norwegian Defense Materiel Agency (NDMA) ha oggi accettato il primo dei cinque Boeing P-8A Poseidon da pattugliamento marittimo che saranno operati dalla Royal Norwegian Air Force (RNoAF).

“La Norvegia è responsabile di vaste aree marittime in una parte strategicamente importante del mondo e il nuovo P-8A Poseidon rappresenterà un enorme miglioramento nella nostra capacità di proteggere la nostra sovranità e comprendere gli sviluppi in queste aree. La consegna odierna del nostro primo P-8A è un’importante pietra miliare nella modernizzazione delle capacità dei velivoli da pattugliamento marittimo della Norvegia”, ha affermato Mette Sørfonden, director general of the Norwegian Defence Materiel Agency. “Sono molto lieto che l’NDMA sarà presto in grado di fornire alle forze armate norvegesi un’intera nuova generazione di velivoli che svolgeranno un ruolo importante nel preservare la nostra sicurezza nazionale per molti anni a venire”.

Il primo aereo P-8A norvegese, chiamato Vingtor, è stato consegnato all’NDMA durante una cerimonia al Museum of Flight di Seattle, Washington. Il traguardo arriva quattro anni dopo che l’NDMA ha stipulato un accordo con l’U.S. Navy per il P-8A.

“Siamo onorati di fornire alla Norvegia questa impareggiabile capacità di pattugliamento marittimo multimissione”, ha affermato Stu Voboril, vice president and program manager, P-8 Programs. “La Norvegia si unisce ad altri sette clienti globali che hanno selezionato o già utilizzano il P-8 e beneficiano notevolmente delle sue capacità di sorveglianza marittima a lungo raggio e di guerra antisommergibile. Non vediamo l’ora di migliorare la nostra collaborazione continua e duratura con la Marina degli Stati Uniti e la Royal Norwegian Air Force e supportare le esigenze di sostegno e addestramento della futura flotta”.

I quattro velivoli rimanenti della Norvegia sono tutti in fase avanzata di produzione e saranno consegnati all’NDMA nel 2022. I cinque P-8A sostituiranno l’attuale flotta RNoAF di sei P-3 Orion e due DA-20 Jet Falcon e saranno gestiti dal 333 Squadron alla Evenes Air Station.

Le società norvegesi Nammo, Kongsberg Defense & Aerospace, Andoya Space e Berget hanno attualmente accordi con Boeing e fanno parte di un piano di cooperazione industriale su misura relativo all’acquisizione da parte della Norvegia di cinque aerei P-8A. Boeing continua a lavorare con l’NDMA e l’industria norvegese per espandere tale piano e supportare la crescita economica in tutta la Norvegia.

La consegna in Norvegia segna anche il 142esimo velivolo P-8 consegnato a clienti globali, tra cui la Marina degli Stati Uniti, la Royal Australian Air Force, la Marina indiana e la Royal Air Force del Regno Unito. Le prime consegne in Nuova Zelanda, Corea e Germania avverranno rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024.

(Ufficio Stampa Boeing)