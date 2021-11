Qatar Executive: ottava consegna di velivoli Gulfstream G650ER

Qatar Executive ha dato il benvenuto al suo ottavo aereo Gulfstream G650ER, che ha operato da Savannah – Georgia, Stati Uniti, a Doha, Qatar, utilizzando certified Sustainable Aviation Fuel (SAF). La ricezione di questo nuovo jet all’avanguardia consolida ulteriormente la posizione del private jet charter service provider come il più grande proprietario-operatore al mondo dell’ultra-long-range Gulfstream G650ER.

“L’aereo è uno dei jet più ambiti dall’élite mondiale dei viaggiatori grazie alla sua notevole autonomia, alla tecnologia di cabina leader del settore, alla fuel efficiency e al comfort per i passeggeri. Il Qatar Executive Gulfstream G650ER può volare a una velocità maggiore per distanze maggiori rispetto a qualsiasi altro jet del suo genere, con la sua incredibile autonomia di 7.500 miglia nautiche”, afferma Qatar Executive.

L’amministratore delegato di Qatar Airways Group, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere il primo global business aviation operator a ricevere un volo di consegna utilizzando SAF. Ciò ribadisce la nostra leadership e il nostro impegno a collaborare con l’industria per supportare l’implementazione di nuove tecnologie, guidare l’innovazione e incoraggiare l’uso di SAF su scala commerciale, conveniente e certificato”.

“Siamo onorati di consegnare un altro G650ER a Qatar Executive e di farlo dimostrando anche il nostro impegno per la sostenibilità”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Apprezziamo la fiducia di Qatar Executive in noi e non vediamo l’ora di mantenere le nostre promesse mentre continuano a far crescere la loro flotta Gulfstream”.

L’aereo G650ER di Qatar Executive può operare non-stop da Doha a New York in circa 13 ore e da Doha a Seoul in poco più di otto ore.

Questo primo volo di consegna di aeromobili utilizzando SAF drop-in, stabilisce un’altra pietra miliare per Qatar Airways Group e riafferma la sua leadership nel volare una delle flotte più avanzate nel cielo. Qatar Executive opera attualmente otto aerei del tipo, con altri quattro da consegnare entro la fine del 2021.

“Come cliente di lancio globale, Qatar Executive è anche entusiasta per le consegne pianificate del nuovo jet Gulfstream G700, in grado di operare utilizzando 100% SAF.

Nell’agosto 2021 la private jet charter division di Qatar Airways Group ha presentato il primo Gulfstream G700 al mondo a Doha, in Qatar. Equipaggiato con i nuovi motori Rolls-Royce Pearl 700 e un avanzato design dell’ala, il G700 è in grado di volare a velocità e autonomia record con un’eccezionale efficienza ambientale, promuovendo l’aviazione d’affari sostenibile. Il G700 sarà l’ultima aggiunta alla flotta all’avanguardia di velivoli a lungo e ultra lungo raggio di Qatar Executive. Il fornitore di servizi charter executive ha ordinato 10 dei business jet più spaziosi al mondo e prenderà in consegna il primo aereo dalla Gulfstream assembly line in Georgia, Stati Uniti, nel 2022.

Oltre ai Gulfstream G650ER, la flotta di Qatar Executive opera tre Bombardier Global 5000, un Bombardier Global XRS, un Airbus A319ACJ e un altro Airbus A319 Air Ambulance, portando la flotta attuale a 14 unità.

Qatar Executive è rimasta agile, innovativa e resiliente durante la pandemia di COVID-19, concentrandosi sulla sua missione fondamentale di portare le persone a casa in modo sicuro e rapido. Nonostante il COVID-19 abbia avuto un impatto negativo sull’industria della business aviation e abbia portato a un calo globale di circa il 48% in block hours and flights nell’ultra-long-range market, Qatar Executive ha raccolto la sfida e ha utilizzato la pandemia come un opportunità per introdurre cambiamenti operativi e commerciali che minimizzino l’impatto aziendale, mantenendo gli stessi livelli di lusso a cui i suoi clienti sono abituati”, conclude Qatar Executive.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)