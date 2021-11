Brussels Airlines conferma la sua posizione nel mercato con una nuova brand identity

Brussels Airlines presenta oggi una nuova brand identity, confermando la sua posizione sul mercato come home carrier del Belgio. Colori aggiornati, un nuovo logo e una nuova livrea sono il segno visivo del nuovo capitolo della compagnia aerea, affermando la sua disponibilità per le sfide future e sottolineando nuovamente l’importanza del brand belga. Un capitolo con una forte attenzione all’esperienza del cliente, all’affidabilità e alla sostenibilità mantenendo una struttura dei costi competitiva.

“Come conseguenza della crisi COVID-19, Brussels Airlines ha accelerato e intensificato nel 2020 il suo piano di trasformazione Reboot Plus, al fine di aprire la strada a una compagnia a prova di futuro, in grado di affrontare la concorrenza, con una struttura dei costi solida e sana.

Dopo la ristrutturazione, la compagnia ha avviato la seconda fase del suo piano Reboot Plus: la fase di costruzione e miglioramento. Brussels Airlines ora rivolge la sua attenzione al futuro con investimenti strategici in una migliore esperienza del cliente, nuove tecnologie, digitalizzazione, nuovi modi di lavorare e sviluppo dei suoi dipendenti.

La compagnia belga si sta trasformando per diventare una compagnia aerea sana e redditizia che offre prospettive ai suoi clienti, partner e dipendenti; una compagnia aerea con un’attenzione costante all’ambiente e alla riduzione della propria impronta ecologica. Una nuova compagnia aerea di Bruxelles”, afferma Brussels Airlines.

“Vogliamo segnare chiaramente l’inizio della New Brussels Airlines. Per i nostri clienti, che meritano il meglio, ma anche per i nostri dipendenti, che sono impegnati nella trasformazione che portiamo avanti e a cui contribuiscono ogni giorno. Ecco perché oggi vi presentiamo la traduzione visiva del nostro nuovo inizio. Con questa nuova brand identity, siamo pronti a mostrare ai nostri clienti, ai nostri dipendenti, ai nostri partner e a tutte le altre parti interessate che stiamo voltando pagina. Essendo una delle quattro compagnie aeree del network di Lufthansa Group, stiamo costruendo la strada verso un futuro promettente. Consideriamo questa nuova brand identity un simbolo di fiducia nella nostra compagnia, sottolineando nuovamente la nostra identità di vettore domestico del Belgio”, afferma Peter Gerber, CEO di Brussels Airlines

“Questa nuova brand identity è un passo molto logico per Brussels Airlines. Dopo anni segnati da tanti cambiamenti, è importante fare chiarezza e confermare la nostra posizione nel mercato. Ci stiamo trasformando in una nuova compagnia, con nuovi interni di cabina, processi digitalizzati, rinnovo della flotta con A320neo in arrivo e molto altro ancora. Insieme a Today Agency, abbiamo creato un brand più contemporaneo, adatto alla nostra era digitale, che rappresenta una compagnia aerea affidabile e moderna”, afferma Michel Moriaux, Head of Marketing at Brussels Airlines.

La nuova identità del brand include una nuova versione dei colori rosso e blu caratteristici di Brussels Airlines, ora un rosso più profondo e una tonalità di blu più scura. La “b” tratteggiata, che oggi adorna le code della flotta, lascia il posto a 9 punti di diverse dimensioni a forma di quadrato, per rappresentare la diversità dei suoi clienti, delle sue destinazioni e dei suoi dipendenti. Nessun punto è uguale. Il logo aggiornato utilizza anche un nuovo carattere di tipo più moderno. Le due parole del brand sono ora sovrapposte, con la parola “brussels” che acquista maggiore importanza con le sue dimensioni maggiori per sottolineare l’identità belga della compagnia aerea. La nuova livrea del velivolo mostra uno zoom sul logo punteggiato sulle code, un fresco white body e una continuazione di puntini in diverse tonalità di blu e grigio.

Accanto alla nuova identità visiva, la nuova brand identity si traduce anche in una nuova tagline: “You’re in good company”.

“Abbiamo scelto uno slogan che sottolinei il nostro bene più prezioso; l’ospitalità offerta ai nostri passeggeri dal nostro incredibile staff. Il loro modo di lavorare, dentro e dietro le quinte, assicura che i nostri passeggeri siano in buone mani. Impegnandoci per la trasparenza, investendo in una flotta più ecologica e confortevole, essendo disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e assicurandoci che i nostri passeggeri si siedano insieme senza costi aggiuntivi, vogliamo offrire ai nostri clienti ciò che conta davvero per loro. Niente caratteri piccoli, solo buon senso”, prosegue Michel Moriaux, Head of Marketing at Brussels Airlines.

“Desidero ringraziare sinceramente tutti i colleghi di Brussels Airlines che hanno contribuito in qualsiasi modo all’importante traguardo di oggi nella nostra storia. Mentre scegliamo una New Brussels Airlines, la nostra attenzione ai costi e alla sostenibilità rimane della massima importanza per noi. Per evitare di creare sprechi e alti costi di produzione, la nostra nuova brand identity sarà implementata in un approccio graduale. I nostri aerei, ad esempio, non verranno ridipinti prima della data di scadenza della verniciatura, per non sprecare denaro, risorse o vernice. Di conseguenza, la riverniciatura della flotta richiederà diversi anni. Ciò significa anche che continuerai a imbatterti nel nostro “vecchio” brand, poiché ci impegniamo a utilizzare le risorse fino a quando non saranno esaurite o non avranno raggiunto la data di scadenza”, afferma Wencke Lemmes, Head of Customer Experience, Product and Marketing at Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)