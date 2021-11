News Brevi – 19.11.2021

AIR CANADA ESCE DAL SOSTEGNO FINANZIARIO DEL GOVERNO CANADESE MENTRE CONTINUA LA RIPRESA DEL SETTORE – Air Canada ha annunciato oggi che, grazie alla sua migliore posizione di liquidità e alla continua ripresa dalla pandemia, si sta ritirando dall’ulteriore sostegno finanziario del governo canadese. Il pacchetto di supporto, annunciato nell’aprile 2021, ha fornito al vettore l’accesso a prestiti fruttiferi di 5,375 miliardi di dollari attraverso diverse linee di credito separate. Ad oggi, Air Canada ha avuto accesso solo alla struttura dedicata esclusivamente al rimborso dei non-refundable tickets dei clienti, mentre tutte le altre strutture rimanenti per un totale di 3,975 miliardi di dollari non sono state utilizzate. “La ripresa di Air Canada dal COVID-19 continua. Stiamo richiamando i dipendenti, aggiungendo nuove rotte e frequenze alla nostra rete e ripristinando i servizi e, nell’ultimo trimestre, abbiamo completato un finanziamento di 7,1 miliardi di dollari. Oggi, in un altro segno convincente dei nostri progressi, annunciamo il nostro ritiro dalle principali disposizioni di finanziamento del nostro accordo di sostegno con il governo del Canada per 3,975 miliardi di dollari in facilities che non sono mai state utilizzate”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer. “Apprezziamo profondamente il sostegno del governo del Canada poiché ciò ha contribuito a mantenere condizioni di parità in un momento in cui i governi di tutto il mondo, riconoscendo l’importanza del trasporto aereo per le loro economie, stavano assistendo i loro vettori nazionali di fronte alla recessione senza precedenti causata dal COVID-19. Oltre ad aiutare a preservare migliaia di posti di lavoro e la scelta di viaggio per i canadesi, l’assistenza offerta ad Air Canada è stata importante come un ulteriore livello di assicurazione che ci ha permesso di raccogliere liquidità aggiuntiva da soli per gestire la pandemia e darci risorse sufficienti per competere efficacemente nel mercato post-pandemia”.

IBERIA: DUE VOLI GIORNALIERI VERSO BOGOTA’ DA FEBBRAIO – Iberia è fortemente impegnata in Colombia, uno dei paesi dell’America Latina che ha revocato le restrizioni ai viaggi dalla Spagna. Dalla Colombia, le persone vaccinate possono anche recarsi in Spagna per turismo. Per stimolare il traffico tra i due Paesi, dal 1° febbraio Iberia ha programmato due voli diretti giornalieri tra Madrid e Bogotà, operati dal suo aereo più avanzato e sostenibile, l’Airbus A350, con una capacità di 348 passeggeri. Iberia aumenta così i suoi voli tra Madrid e Bogotà da dieci a quattordici frequenze settimanali, superando così la capacità che aveva prima della pandemia. Inoltre, da dicembre, Iberia recupera anche la rotta diretta Cali-Madrid, con tre frequenze settimanali, operata con aeromobili Airbus A330-200. Inoltre, gli orari di questi voli migliorano i collegamenti dalle oltre 90 destinazioni che Iberia offre in Europa, favorendo il flusso di viaggiatori tra le due sponde dell’Atlantico per affari, turismo o per visitare amici e familiari. All’interno della Colombia, Iberia offre collegamenti con altre 12 destinazioni in codeshare con i suoi partner nel paese, che consentono una buona distribuzione nel paese: Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Leticia, Medellín, Montería, Pereira, San Andrés, Santa Marta e Yopal.

AMERICAN AIRLINES: “A NEO IS BORN” – American Airlines racconta in una serie di cinque video l’assemblaggio dell’A321neo di American: “È prima dell’alba al Port of Mobile a Mobile, Alabama, in un’umida mattina di giugno. La nave da carico Mobile Express è in porto, dopo un viaggio di 13 giorni che ha coperto più di 4.500 miglia, iniziato a St. Nazaire, in Francia. A bordo ci sono i componenti per uno dei più recenti Airbus A321neo American, in arrivo per l’assemblaggio nella Airbus U.S. Final Assembly Line”. Video a questo link: https://youtu.be/Xg92dvNjPlE.

GULFSTREAM NOMINA GRUPO AERONÁUTICO COME RAPPRESENTANTE COMMERCIALE IN ECUADOR E PERU’ – Gulfstream Aerospace Corp. ha nominato Grupo Aeronáutico authorized international sales representative for Gulfstream business aircraft sales in Ecuador and Perù. In base all’accordo, Grupo Aeronáutico sarà responsabile della promozione e del supporto di Gulfstream con clienti e potenziali clienti nei due paesi. “Gulfstream continua a vedere il potenziale per significative opportunità di crescita in Sud America, specialmente in Ecuador e Perù”, ha affermato Scott Neal, senior vice president, Worldwide Sales, Gulfstream. “L’aggiunta di Grupo Aeronáutico alla nostra rete di rappresentanza consentirà a Gulfstream di capitalizzare ulteriormente il crescente interesse per la nostra gamma completa di aeromobili in questi due paesi”. Grupo Aeronáutico ha una presenza commerciale nei mercati dell’aviazione in tutta l’America Latina e ha consolidato la sua reputazione attraverso la fornitura di consulenza strategica, ricerche di mercato, pianificazione della flotta, operazioni e gestione degli aeromobili, nonché l’esecuzione di importanti transazioni nella regione. “Il nostro rapporto con Gulfstream aiuterà a continuare a far crescere la presenza di Gulfstream nel mercato ecuadoriano”, ha affermato Jimmy Ballesteros, director for Ecuador at Grupo Aeronáutico. “Gulfstream è uno dei marchi più importanti al mondo e, con la recente introduzione del Gulfstream G400 e del Gulfstream G800, l’azienda offre ora la flotta più forte e avanzata della sua storia”. “Gulfstream ha già una presenza significativa in Perù nei super-midsize e large-cabin segments”, afferma Juan Pablo Chirinos, director for Peru at Grupo Aeronáutico. “L’azienda stabilisce continuamente nuovi standard per la sicurezza, le performance, l’innovazione e il comfort e non vediamo l’ora di continuare a far crescere ulteriormente la loro presenza”. Grupo Aeronáutico lavorerà a stretto contatto con Pedro Ruiz, Gulfstream’s regional vice president of Sales for South America, e Brent Monroe, Gulfstream’s regional senior vice president of Sales for the Western U.S. and Latin America.

ROLLS-ROYCE: ACCORDO TOTALCARE CON MNG AIRLINES – Rolls-Royce ha firmato un TotalCare® agreement con MNG Airlines per i motori Trent 700 che equipaggiano i suoi due ulteriori Airbus A330-300 P2F freighter aircraft. “MNG, con base a Istanbul, opera già un A330-200F, anch’esso dotato di motori Trent 700 e di assistenza TotalCare. Il Trent 700 si è affermato come il motore preferito per l’A330, con una quota di mercato superiore al 60% per velivoli combinati passeggeri e cargo. Il servizio TotalCare non fornisce solo un supporto di livello mondiale ai nostri clienti delle compagnie aeree passeggeri, ma anche ai nostri vettori aerei cargo. TotalCare offre più di un semplice piano di manutenzione del motore, è un concetto di servizio basato su prevedibilità e affidabilità. Questo accordo garantirà a MNG Airlines un costo sicuro per il funzionamento e le operazioni dei motori Trent 700 attraverso un dollar-per-flying-hour payment mechanism. Sosterrà l’efficienza della flotta, creando una migliore economia per MNG Airlines. Fornirà inoltre una maggiore disponibilità degli aeromobili grazie alla nostra conoscenza approfondita, che si basa sul nostro monitoraggio avanzato dello stato dei motori e su oltre 60 milioni di ore di volo che il Trent 700 ha accumulato in servizio. Il Trent 700 offre la spinta più elevata sull’A330 Freighter, che si traduce in un payload aggiuntivo. Oltre a emettere meno CO2 ed essere il motore più economico da utilizzare sull’A330, il Trent 700 è anche l’opzione più affidabile, con 99,9% dispatch reliability”, afferma Rolls-Royce. John Kelly, Rolls-Royce, Senior Vice President Customers, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di continuare a supportare MNG Airlines con i nostri servizi TotalCare. Il Trent 700 si è dimostrato la scelta di mercato per l’A330 e i nostri servizi aiuteranno MNG Airlines a massimizzare tutti i suoi vantaggi”. Ali Sedat Ozkazanc, Managing Director, MNG Airlines, ha dichiarato: “Con una flotta in crescita, continuiamo a soddisfare i nostri clienti e a confermare la nostra posizione di leader nel nostro paese e nel nostro settore. Dobbiamo mantenere la nostra flotta A330 Freighter al massimo livello di affidabilità operativa e mantenere i nostri costi di manutenzione al minimo. Il nostro accordo TotalCare ci consente di fare proprio questo, attingendo a molti anni di esperienza Rolls-Royce con questo motore. Vorremmo ringraziare Rolls-Royce per questa opportunità”.